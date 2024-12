Nardejane Martins: Ações concretas no combate à violência doméstica

Sempre que o tema da violência contra mulher ou vulneráveis surge, recorda-se o art. 226, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, que afirma o seguinte: "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações".

Por isso, falar em violência contra mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, é pensar na relevância da estabilidade dos núcleos familiares. E, portanto, nas políticas públicas familiares.

Situações de violência são uma afronta direta à dignidade humana, que só faz sentido quando considerada em seu contexto de relações. A pessoa existe em relação aos outros. Estudos de antropologia filosófica mostram que o ser humano é, essencialmente, um ser pessoal.

O fato é que se pretende que as leis "funcionem" não basta que estejam vigentes no ordenamento. O fim das leis deve ser justo. Pensar nas relações de justiça, antes de afirmar artigos é importante, não se trata de item de perfumaria no estudo da Ciência Jurídica. O Direito sem a Filosofia perde o seu significado mais importante que é a busca por justiça - ou seja, dar a cada um o que lhe é devido.

Avanços e retrocessos. Usos devidos e indevidos. Com a passagem do tempo, observa-se que a efetividade da lei depende de como os indivíduos a recebem e se utilizam desse instrumento. As políticas de combate à violência, a atuação dos profissionais do direito e assistência social, a situação dos núcleos familiares, as instituições sociais, como escolas, organizações sociais, entre outros.

Uma lei sozinha, nada pode fazer, ela será letra-morta, o que realmente realiza o Direito no estabelecimento da justiça nas relações são as mudanças concretas de comportamento. Não faz sentido pensar a violência contra mulher sem analisar como estão as famílias hoje, e o que precisa ser feito para minorar os números de violações nas relações.