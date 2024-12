Engenheiro José Lopes é uma parada

Era uma vila de casas, todas humildes, apropriadas para o seu tempo. Tudo era lindo aos olhos de quem sente saudades. A referência era uma estação de trem, chamada Parada, mas o nome da localidade era Engenheiro José Lopes, Ceará, no município de Senador Pompeu.

Pela manhã, eu ficava na fazendo do Sr.Cazuza. Lá, havia um açude, banho, pescaria, tangíamos gado, tirávamos leite, ordenhávamos as vacas e colocávamos o feijão e o milho para secar. Como não havia água encanada, enchíamos os potes manualmente. Carregávamos água no ombro, com duas latas de 20 litros cada, penduradas em uma vara forte, amarradas por uma corda dos dois lados. Depois do serviço feito, íamos brincar pela fazenda.

Na parte da tarde, tinha jogo de bola. Íamos todos: Chiquinho, Zezinho, Antomário, Wellinton, Willame, e encontrávamos outros da própria localidade e alguns que vinham de fora em época de férias. O campo ficava por trás das casas, era um campo grande. Ficávamos até o pôr do sol, até o amanhecer

E quando chegava a noite, era uma festa. A noite era bem iluminada, com a expansão da energia que havia chegado recentemente na localidade. A lua também iluminava bem; o tempo e o espaço ficavam bonitos com os reflexos dela: a lua dos casais, a lua das crianças, a lua dos adolescentes.

Por fim, chegávamos ao local mais animado da noite: a casa de dona Maria Vaqueira e suas filhas, Maria Anunciada, Nilda e Zélia, que era regida por música e brincadeiras. O televisor público ficava em um local de barro batido. Havia uma casinha de tijolos para guardar a televisão. As pessoas vinham toda noite para assistir à televisão. Traziam cadeiras, e outros ficavam sentados no chão mesmo, para assistir ao jornal e à novela. Havia uma pessoa responsável por ligar e desligar a televisão.

Quando me mudei de Juazeiro do Norte para Fortaleza, viajava sempre de trem de Fortaleza para Juazeiro do Norte. Eu esperava o momento de passar pela localidade, já de madrugada, e ver as luzes dos postes acesas e o televisor sozinho, como se estivesse protegendo a localidade, pois ficava bem na entrada. Daí, batia mais forte a saudade.