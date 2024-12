O maior comunicador do Brasil

Assim como Silvio Santos fez que os domingos fossem especiais durante quase 60 anos no ar, o dia 15 de dezembro de 2024 entrou para a história da televisão brasileira.

E não poderia ser diferente: o domingo foi marcado pela edição de 2024 do Melhores do Ano, premiação que celebra os profissionais de destaque em diversos formatos de atrações televisivas, homenageou Silvio Santos de maneira memorável. Afinal, o programa, exibido no Domingão sob o comando de Luciano Huck, trouxe uma forte conexão com o legado de Silvio.

Vale lembrar que o comunicador teve uma importante passagem pela TV Globo, onde trabalhou entre 1965 e 1976. Seu programa já era um sucesso aos domingos, e ele fez parte da primeira vinheta de fim de ano da emissora, em 1971, cantando a icônica canção "Um Novo Tempo".

Para celebrar sua trajetória consolidada e sua contribuição para a comunicação no Brasil, a televisão viveu um momento histórico. Luciano Huck recebeu Patrícia Abravanel, filha de Silvio, nos estúdios da Globo e entregou a ela o Troféu Mário Lago, que este ano ganhou o título especial de Melhor dos Melhores. A homenagem reconheceu o legado de Silvio Santos como um dos maiores nomes da história da televisão brasileira.

O momento ficou ainda mais especial com uma iniciativa inédita. Daniela Beyruti, também filha do apresentador e presidente do SBT, propôs uma transmissão simultânea entre Globo e SBT, simbolizando a união das emissoras para homenagear Silvio. Durante a cerimônia, Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo e neto de Roberto Marinho, jornalista e fundador do Grupo Globo, encontrou-se com Patrícia e Daniela, filhas do fundador do SBT, criando um marco de respeito e colaboração entre os dois maiores grupos de comunicação do país.

Para os espectadores e admiradores da televisão brasileira, este momento será lembrado para sempre como algo muito especial. Afinal, a interação entre emissoras — algo que Silvio Santos sempre valorizou, frequentemente convidando artistas de outros canais para participar de seus programas, uma tradição que permanece viva no SBT — marcou a homenagem.

Gestos icônicos que só reforçam que Silvio Santos continua fazendo história e será sempre uma inspiração para as gerações que ainda virão.