Antonio Jorge Pereira Júnior: 2025, um convite à inclusão e à reflexão

O início de um novo ano inspira renovação de perspectivas, propósitos e atitudes. Nesse espírito, proponho uma reflexão sobre dois caminhos que moldam nossas decisões e interações.

De um lado, inclusão, pluralismo, tolerância e singularidade, que acolhem diferenças e enriquecem o tecido social. Do outro, exclusão, preconceito e reducionismo, que erguem barreiras e empobrecem a convivência.

Todas as pessoas têm igual dignidade e direito às suas narrativas, ainda que nem todas reflitam a realidade com a mesma fidelidade, segundo as diversas perspectivas. Cabe-nos discernir ideias e atitudes, sem cancelar pessoas, julgar sem perder de vista a humanidade do outro e reconhecer a falibilidade e incompletude de todas as opiniões, inclusive da própria.

Agora, uma provocação: você realmente é aberto(a), inclusivo(a) e tolerante? Respeita quem pensa diferente ou ainda carrega preconceitos disfarçados?

Para 2025, que tal exercitar mais o acolhimento, ouvir sem interromper e questionar sem atacar? Reconhecer o perigo de uma única história e valorizar a pluralidade são passos para um mundo mais justo e empático.

Nesse sentido, proponho uma breve autoavaliação. Responda, atribuindo uma nota de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto):

1) Você escuta opiniões diferentes sem interromper ou julgar? 2). Sente-se confortável em ambientes com culturas ou costumes distintos? 3) Faz esforço consciente para incluir quem está à margem? 4) Reflete sobre seus próprios preconceitos? 5) Está disposto(a) a mudar de opinião diante de argumentos sólidos? 6) Respeita a singularidade de cada pessoa, mesmo discordando? 7) Busca aprender sobre culturas, histórias ou realidades diferentes? 8) Evita generalizações ao falar ou pensar sobre grupos? 9) Posiciona-se contra atitudes preconceituosas ou intolerantes? 10) Suas ações diárias promovem inclusão e respeito às diferenças?

Reflita: onde se destacou? Onde pode melhorar? Use esse retrato como guia para atitudes mais inclusivas e alinhadas aos valores que deseja cultivar em 2025.

Respeitar a dignidade de todos, incluindo os que pensam diferente, fortalece nossa união e nos liberta de quem tenta dividir o país pelo ódio. Juntos, podemos construir um Brasil melhor para todos.

Feliz 2025!