Renata Isfer: Biogás e biometano, transição Sustentável

Nos últimos anos, o gás natural tem sido amplamente promovido como uma solução intermediária para a transição energética, no entanto, essa visão pode ser considerada um mito quando comparada ao potencial verdadeiramente sustentável do biogás e do biometano. Esses biocombustíveis oferecem uma alternativa ambientalmente amigável e desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico e social de maneira inclusiva e sustentável.

Uma das principais vantagens do biogás e do biometano é a significativa redução de emissões de gases de efeito estufa, melhorando a qualidade do ar e beneficiando a saúde pública, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Diferentemente do gás natural, que ainda é um combustível fóssil, o biogás e o biometano são produzidos a partir de resíduos orgânicos, oferecendo uma solução sustentável para o tratamento de resíduos e ajudando a mitigar as emissões de metano em aterros sanitários. No Brasil, onde 38% do lixo ainda é depositado em lixões a céu aberto, essa abordagem representa uma oportunidade significativa de mitigação ambiental.

Além dos benefícios ambientais, o setor de biogás tem potencial para atrair mais de R$ 100 bilhões em investimentos e gerar milhares de empregos. Esse crescimento impulsiona o desenvolvimento econômico em áreas urbanas e rurais, ao mesmo tempo que fortalece a segurança energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis importados. No transporte, o biometano substitui combustíveis fósseis em veículos pesados, diminuindo emissões de CO2. Já na indústria e na agricultura, o biogás viabiliza processos mais limpos e eficientes, fornecendo energia e fertilizantes orgânicos.

Nesse contexto, o biogás e o biometano despontam como elementos centrais para uma transição energética verdadeiramente sustentável. Esses biocombustíveis oferecem uma solução limpa, renovável e economicamente viável, alinhando o desenvolvimento econômico à responsabilidade ambiental. A transição energética do Brasil — e do mundo — precisa priorizar tecnologias como essas, que estão no coração dessa transformação.