Capitão Wagner: 2025, um ano de construção

Mais um novo ano para celebrar, agradecer e viver. 2025 traz consigo, não apenas a expectativa do que está por vir, mas especialmente o anseio e a necessidade que temos de renovar projetos, de alçar novos voos, cuidar mais de nós mesmos e daqueles que amamos. E isso vale para a vida pessoal, para a vida social e, também, para a política.

Como homem público, acredito que, independentemente das diferenças ideológicas, o objetivo principal de qualquer governo deve ser o bem-estar da população. Infelizmente, a realidade tem sido outra, mas não podemos deixar de acreditar que, juntamente com o novo ano, podemos ter uma nova esperança. O nosso cenário local e nacional está dominado pelo PT, o que desde muito tempo atrás, eu já apontava como algo negativo e preocupante.

Mas, mesmo sendo oposição a esse governo, trago pontos que desejo e espero que tenham um olhar mais atento das autoridades. É claro que segurança é o primeiro. O ano de 2024 foi caótico, centenas de mortes; violência dentro das casas, das escolas e hospitais; e para 2025, o que será feito? O combate à criminalidade exige coragem. Não há mais espaço para discursos que relativizem a gravidade de crimes ou que tratem criminosos como vítimas do sistema. Precisamos garantir que o estado esteja sempre a favor do cidadão e não dos bandidos.

O estado de Goiás, por exemplo, sem alinhamento com o governo federal mostrou que é possível fazer segurança pública de qualidade. Aqui nos prometeram um Ceará três vezes mais forte com o alinhamento destes poderes, mas o que vemos chega a causar vergonha.

A saúde pública continua sendo um gargalo no nosso estado. As filas nos hospitais, a falta de medicamentos e os problemas estruturais não são apenas questões administrativas, eles afetam diretamente a dignidade do cearense. Outra aposta urgente é a geração de emprego e renda, esse é o verdadeiro caminho para a dignidade e deve ser o centro de qualquer política pública.

Essas são apenas algumas das expectativas que, creio que não somente eu, mas todos os cearenses estão trazendo para o novo ano. Lembremo-nos, para quem quer dar um próximo passo em 2026, 2025 será um ano resolutivo e a construção da locomotiva que nos ajudará a dar este passo em 2026 será essencial para que possamos mostrar para que viemos e aonde queremos chegar.