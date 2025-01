Ivana Bezerra: O fortalecimento da hotelaria cearense

O Ceará é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, reconhecido por suas belezas naturais, sua cultura vibrante e uma hospitalidade única. Nesse contexto, o setor hoteleiro desempenha um papel fundamental não apenas como pilar do turismo, mas também como um motor estratégico da economia local. Investir no fortalecimento dessa cadeia é essencial para garantir que o estado continue atraindo visitantes nacionais e internacionais, promovendo um desenvolvimento ecológico e sustentável.

O setor hoteleiro vai além de oferecer acomodação: ele representa um ecossistema que movimenta uma ampla gama de atividades econômicas em sociedade. Da geração de empregos diretos e indiretos à contratação de fornecedores locais, como alimentos, serviços de manutenção e transporte, a rede hoteleira impacta positivamente nas comunidades de todo o estado.

No Ceará, região na qual o turismo é responsável por uma parcela significativa da economia, fortalecer a hotelaria é uma forma de ampliar esses benefícios sociais e econômicos, o que contribui para a valorização da indústria e dos seus profissionais.

A modernização da infraestrutura e a adoção de novas tecnologias são fatores cruciais para garantir que os hotéis do Ceará mantenham a competitividade no mercado, que é global e repleto de concorrência. Ao pensar em inovações, é fundamental adotar uma postura sustentável, por uma questão de responsabilidade. No entanto, o fortalecimento do setor também depende de políticas públicas eficazes. A sinergia entre o poder público e o setor privado é essencial para superar desafios e aproveitar plenamente o potencial turístico do estado.

Por fim, é preciso destacar que o fortalecimento da hotelaria também contribui para posicionar o Ceará como um destino de excelência. Ao oferecer experiências únicas e de qualidade aos turistas, o setor não apenas promove a fidelização dos visitantes, mas também fortalece a imagem cearense no cenário nacional e internacional. Com um setor hoteleiro sólido, o Ceará continuará a ser uma referência no turismo brasileiro, gerando benefícios para toda a sociedade.