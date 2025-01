Edilberto Pontes Lima: Lições de administração pública aos novos prefeitos

Carlos Matus foi um estudioso de planejamento e gestão pública e ministro da economia do governo de Salvador Allende. Ele morreu em 1998 e deixou algumas obras primorosas, entre elas, "Adeus, Senhor Presidente", de 1987. É um livro semificcional, que traz muitos dos ensinamentos que ele aprendeu em sua experiência de governo e suas reflexões ao longo dos anos.

Recentemente, o livro foi reeditado (https://isco.unla.edu.ar/edunla). Apesar de ter sido escrito no século XX, traz a sabedoria universal e atemporal, que pode ser muito útil aos novos prefeitos. Aqui, vou me concentrar nos erros, que, segundo Carlos Matus, devem ser evitados pelos líderes:

1. Isolamento do real: governar a partir de uma realidade filtrada por assessores ou informes que ignoram as condições reais da população pode levar a decisões desconectadas e ineficazes. O prefeito tem de estar na rua, em conexão direta com a sociedade.

2. Improvisação e falta de métodos: a ausência de planejamento estratégico adequado resulta em um governo reativo, incapaz de lidar com a complexidade dos problemas sociais e econômicos.

3. Desconsiderar a complexidade social: Matus argumenta que os sistemas sociais se tornaram mais complexos do que as ferramentas tradicionais de governança conseguem abarcar, exigindo métodos modernos e interativos.

4. Ciclo de euforia e rotina: governantes frequentemente começam seus mandatos com entusiasmo e promessas grandiosas, mas acabam presos à rotina burocrática, perdendo o foco nos objetivos estratégicos.

5. Falta de monitoramento e ajustes: não criar sistemas de monitoramento que permitam avaliar continuamente os resultados das políticas públicas pode levar à repetição de erros e à inércia administrativa.

6. Falta de investimentos em capacidades estatais: a governança centrada em um líder, sem equipes capacitadas e métodos de gestão robustos, tende a falhar diante das demandas complexas do governo moderno. Liderança é um elemento essencial, mas longe de ser suficiente.

Há muito mais a ser explorado no livro, esses exemplos ilustram um guia para evitar erros muito comuns, que causam tanta frustração.