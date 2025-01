Elmano de Freitas: Cuidar das pessoas para o Ceará avançar

Querido povo cearense: iniciamos 2025 com muitos desafios, mas confiantes e determinados, diante de conquistas e resultados alcançados até aqui.

Nossa economia vem crescendo acima da média nacional. O Produto Interno Bruno (PIB) cearense tem projeção de alta de 5,5% em 2024. Alcançamos a nota máxima do Tesouro Nacional, a Capag A, que comprova o sólido equilíbrio fiscal do Ceará. Além disso, fechamos o ano com o maior investimento público da história: R$ 3,9 bilhões. Isso significa novas escolas funcionando, ampliação dos serviços de saúde, fortalecimento das forças de segurança, melhoria da qualidade das nossas estradas e melhoria de outros serviços públicos.

Tenho certeza de que estamos no caminho certo, ampliando os investimentos públicos e gerando mais emprego e renda à nossa população.

Por falar em empregos, foram quase 115 mil novos postos de trabalho gerados nessa primeira metade de Governo, sendo mais de 60 mil apenas em 2024. Alcançamos esse número graças a uma política consistente de incentivo e muito diálogo para atrair novas empresas e expandir as já instaladas no nosso Ceará.

Nossa luta é para que cada vez mais cearenses estejam empregados ou tocando seu próprio negócio. O que mais quero é que haja cada vez mais oportunidades para todas e todos. Para que nossa população viva com mais dignidade.

No combate às desigualdades, estamos avançando, por meio de políticas públicas consistentes, com o imprescindível apoio do Governo Federal. Mais de 300 mil cearenses deixaram a extrema pobreza no ano passado, segundo o IBGE. Queremos muito mais.

Cuidar é garantir, também, uma rede de saúde digna para atender nosso povo. Realizamos mais de 300 mil cirurgias nos últimos dois anos, sendo quase 160 mil em 2024, e descentralizamos o tratamento oncológico para os hospitais do interior, um compromisso que assumi e que tenho muito orgulho de ver sendo cumprido. Nossa rede será expandida com a construção de três novos hospitais no interior, em Iguatu, Crateús e no Maciço de Baturité, além da abertura, neste começo de ano, do Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza, com mais de 650 leitos, um dos maiores do Norte e Nordeste.

Por falar em orgulho, a educação cearense já provou que, com trabalho sério e pactuado com os municípios, o resultado aparece. Com o melhor Ensino Fundamental do país, o Ceará foi o único estado a superar a meta da alfabetização na idade certa. A cada 10 crianças cearenses, oito sabem ler e escrever na idade adequada. A nossa meta é garantir esse direito a 100% das nossas crianças nos próximos anos. E já colocamos em nosso horizonte universalizar o ensino médio em tempo integral até o fim de 2026.

Na segurança, com o trabalho firme e dedicado de nossas tropas, conseguimos frear o crescimento do número de homicídios, ainda muito alto e preocupante, e trabalhamos intensamente para reduzir cada vez mais.

Ainda investimos em novas tecnologias para combater a criminalidade e dar mais segurança à população. Com a nova ferramenta Meu Celular devolvemos mais de 5 mil aparelhos celulares que tinham sido furtados ou roubados.

A segurança pública, aliás, está entre nossos principais desafios. Por isso, seguiremos investindo na contratação de pessoal e em mais tecnologia. São 6.700 novas contratações em curso, centenas de motos, viaturas e milhares de novos equipamentos. Só assim conseguiremos enfrentar, com a firmeza necessária, as facções criminosas.

É cuidando das pessoas que o Ceará avança. Com essa missão, encerramos 2024 concretizando o sonho da casa própria de mais de 3.000 famílias, com o programa Entrada Moradia. E ampliaremos muito mais neste ano.

O programa Ceará sem Fome distribui mais de 125 mil refeições diariamente em 1.300 cozinhas comunitárias, preenchendo assim o vazio da fome que tanto castiga uma parcela da nossa população. O nosso compromisso é chegar a 150 mil marmitas por dia em 2025.

Cearenses, este ano de 2025 será de muitas entregas e ações para nossa população. Estaremos de mãos dadas com o Governo Federal e as prefeituras. Essa união é fundamental para alcançarmos nosso principal objetivo: melhorar a qualidade de vida da nossa população.

Estaremos juntos. Contem comigo! n