Luciano Pamplona: Educação que transforma a Saúde

Celebramos mais um ano à frente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE). Foi um ano de conquistas significativas e avanços importantes em formação, pesquisa, inovação e cooperação internacional; reafirmando nosso compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).



Ao longo dos últimos 12 meses, foram cerca de 50 cursos realizados, alcançando profissionais de 94% dos municípios do estado. Destaco que 1/3 dessas capacitações foi realizado no interior, nos permitindo chegar cada vez mais perto dos territórios e reduzir vazios assistenciais. Quando o assunto são as especializações, começamos a formar, em parceria com o Ministério da Saúde, os primeiros epidemiologistas de campo do Nordeste, contemplando alunos cearenses, pernambucanos, piauienses e paraibanos. No segmento das Residências em Saúde (Médica e Multiprofissional), ultrapassamos a marca de 1.500 residentes ativos.

Iniciativas marcantes e que preparam os profissionais para lidar com desafios complexos e dinâmicos, tendo impacto direto na melhoria dos serviços, promovendo mais eficiência, equidade e humanização. Sermos referência também nos fez cruzar o Atlântico e firmar parceria com o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde (INSP), o que nos permite trocar saberes, experiências e boas práticas em saúde pública. Ganha o país africano, ganha o Ceará!

Para coroar a magnitude de todos esses resultados, enfatizo a lei sancionada pelo governador Elmano de Freitas que cria o nosso quadro próprio de servidores. A iniciativa fortalece a capacidade técnica e amplifica, ainda mais, os projetos educacionais desenvolvidos por nós. Com a medida, os aprovados no concurso público da Secretaria da Saúde do Estado também poderão ser convocados para atuarem no campo técnico-administrativo da nossa instituição.

Esse ano foi apenas o começo de mais um ciclo de realizações que, com dedicação, muito trabalho e inclusão, continuará gerando resultados positivos para o nosso povo. Vamos para 2025 ainda mais determinados a transformar pessoas por meio do conhecimento.