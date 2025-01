A demolição irregular do Bangalô Aristides Capibaribe, no bairro Jacarecanga, fez com que o MPCE solicitasse à Secultfor informações sobre o tombamento do patrimônio, uma disputa que se arrasta por anos entre o dono do imóvel e o órgão, que é responsável por sua conservação.

Já sem o teto, destruído por ordem do proprietário, na última semana, sua estrutura corre o risco de colapsar com à chegada das chuvas, e a cidade mais uma vez, com tristeza, pode ter que vir a assistir sua história desabar.