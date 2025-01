Lauro Chaves Neto: Educação financeira 2025

Sempre em janeiro, nós, economistas, temos uma grande demanda de consultoria sobre planejamento, tanto empresarial como pessoal. A educação financeira é uma das principais temáticas envolvidas no orçamento familiar e um dos pilares para elevar a probabilidade de sucesso no futuro.

O planejamento familiar deve ser iniciado com um conjunto de reflexões e decisões, anteriores à elaboração do orçamento. Questionamentos no estilo: qual o nível de risco que você aceita assumir? Qual a importância de possuir uma casa própria? Qual a valorização do investimento em educação para você e os seus filhos? Quando e como você planeja se aposentar? Essas são algumas das questões que devem ser respondidas antes de se pensar no planejamento financeiro em si.

Respondidas as questões acima, entre outras, com a ajuda de uma planilha, um aplicativo ou um software, elaborar a relação completa de todas as receitas, despesas, dívidas, aplicações e patrimônio da família será uma consequência das suas escolhas e prioridades. A definição de um projeto de vida deve ser feita no início do processo. Proporcionar educação de qualidade para os filhos é prioridade? Que tal iniciar um plano de acumulação de recursos no dia do nascimento da criança, assim o tempo e os juros acumulados facilitarão o alcance de sua meta.

Criar uma reserva para imprevistos que sempre acontecem é importante? Independente da sua renda, tente reservar uma pequena parcela da sua receita mensalmente, é um sacrifício que gerará um grande retorno a cada situação inesperada que necessite de desembolsos financeiros adicionais.

Usufruir a vida, viver para trabalhar ou trabalhar para viver, tudo isso adequado à realidade financeira de cada família. Reavalie as suas prioridades, analise as suas escolhas, controle os seus gastos, priorize, tenha hábitos de consumo compatíveis com o seu orçamento. Deve-se identificar o que é imprescindível, o que é urgente, o que é importante e o que pode esperar.

Inteligentes são aqueles que se preparam para uma vida feliz, financeiramente saudável e compatível com a realidade. Padrão de vida é o que podemos ter!