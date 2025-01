Máyra Thé: A força feminina no empreendedorismo

Em 2024, tive a honra de ser agraciada com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024, um reconhecimento que reforça a importância das mulheres no empreendedorismo. No entanto, acredito que nossa contribuição vai muito além de prêmios ou títulos; ela reside nas competências que trazemos para o ambiente de negócios, e essas competências fazem toda a diferença para a inovação e o sucesso das empresas.

As mulheres, com suas habilidades diversas, têm transformado o mercado de maneira significativa. A combinação de empatia, colaboração e visão estratégica nos permite criar ambientes de trabalho mais inclusivos, criativos e humanos. Essas qualidades, longe de serem estereótipos de gênero, são frutos das nossas experiências pessoais e profissionais, moldando uma liderança eficaz e inovadora.

O que vejo no dia a dia são mulheres que trazem um olhar mais humano e colaborativo para a gestão, características que foram cultivadas ao longo da vida. Essas qualidades são decisivas para criar ambientes de trabalho mais equilibrados e propícios à inovação.

Além disso, as mulheres se destacam na capacidade de formar equipes comprometidas, promovendo uma cultura organizacional mais inclusiva e voltada para o desenvolvimento de pessoas. Esse papel na gestão de times demonstra que o diferencial feminino não está em um "olhar materno", mas na habilidade de liderar com propósito, inspirando e motivando de forma eficaz.

Não vejo isso como uma questão de gênero, mas de competência. O sucesso no empreendedorismo não está ligado a ser homem ou mulher, mas à capacidade de tomar decisões estratégicas, inovar e liderar com responsabilidade. As mulheres têm provado, através de resultados e impacto, que são plenamente capazes de desempenhar esses papéis com excelência.

A força feminina no empreendedorismo merece ser celebrada não por um estigma de gênero, mas pelo que realmente importa: competência e visão. Essa é a verdadeira diferença que as mulheres estão fazendo no mundo dos negócios.