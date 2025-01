Saraiva Júnior: Chagas abertas

Às vezes sinto um misto de pena e tristeza a respeito do governador do Ceará, Elmano de Freitas. Trata-se de um homem que cresceu na militância política da esquerda e, ultimamente, vem se mostrando simpático à direita. Como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), elaborou a Lei Zé Maria de Tomé que proibia a pulverização aérea com agrotóxicos. Agora, contudo, ele mesmo retrocede e assina um Projeto de Lei que permite o uso de agrotóxicos através de drones e outros veículos aéreos.

Outra atitude estranha: o governador indicou, para presidir a Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Fernando Santana, o mesmo que perdeu as eleições para prefeito de Juazeiro do Norte. Será que foi ideia dele ou do ministro da Educação, Camilo Santana? Pensavam que o senador Cid Gomes, líder do maior grupo de prefeitos do interior do Ceará, estava distraído? Bastou uma ameaça do Cid para tudo voltar ao “normal”, logo, o governador percebeu que não tem tanta autonomia como imaginava.

O jogo político é uma arte. Sendo assim, o governador arriscou uma grande jogada ao prometer bíblias nas salas de aula das escolas do Ceará. Tudo para conquistar a bancada evangélica. Não seria melhor estimular a militância do PT a sair pelas ruas, promovendo debates políticos nos bairros, nas favelas e nas associações civis organizadas? Afinal, esses diretórios petistas servem apenas para homologar candidaturas de burocratas?

Como o poder embriaga, o ministro da Educação, e ex-governador, Camilo Santana resolveu descer goela abaixo a indicação de sua esposa, Onélia Santana, como Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, um cargo vitalício. Lembrando que o TCE precisa de pessoas qualificadas em Direito, Economia, Administração, dentre outras expertises. Será que esses políticos, independentemente de cores ideológicas, quando alcançam o poder, não têm amigos ou assessores que lhes digam que essa foi uma péssima ideia? Quem sabe, eles prefiram a companhia dos bajuladores.

As consequências dessas atitudes, fruto da arrogância, podem ser desastrosas para a esquerda, a curto prazo. Trazem manchas indeléveis para as carreiras políticas. O governador Elmano ainda não soube caracterizar sua administração. O ministro da educação Camilo se agarra ao programa Pé de Meia e parece não vislumbrar outros horizontes. Sem povo, sem debates e conflitos, a busca por saída foi clamar por Chagas abertas...