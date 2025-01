Vanda de Claudino-Sales: O descaso dos governantes com o meio ambiente

Foto: Arquivo Pessoal Vanda de Claudino-Sales. Pós-doutora em Geografia pela Universidade da Flórida, professora universitária e ambientalista.

O Governador Elmano de Freitas fez prestação de contas à população em um artigo do jornal O Povo de 5 de janeiro de 2025. Falou em economia, empregos, saúde, educação, segurança. Não falou em meio ambiente. Em lapso semelhante incorreu o Prefeito Evandro Leitão em uma das primeiras entrevistas após eleição. Então, uma pergunta não cala: em que mundo vivem nossos governantes? Pois os problemas ambientais batem a nossa porta todo dia, o dia todo!

O calor da cidade de Fortaleza, que exige investimento em ar-condicionado e ventiladores, assim onerando salários familiares e trazendo enorme desconforto térmico para a população, implica na possibilidade de ocorrência de catástrofes socioambientais, pois produz maior evaporação e riscos de precipitações intensas. Grande parte desse contexto deriva da extração de áreas verdes e retirada criminosa da vegetação das avenidas, dos bairros, dos equipamentos públicos e privados.

Para além do clima, tem-se contexto complexo nos recursos hídricos: o governador recentemente flexibilizou as regras para a carcinicultura, impondo mais pressão sobre os estuários e manguezais, que já se encontram poluídos. A produção de energia eólica offshore e onshore traz impactos socioambientais que são sumariamente desprezados, contabilizando-se apenas o superavit econômico resultante dessa atividade. Inaceitável também foi o apoio do governador para a pulverização de veneno agrícola sobre o ambiente rural. Em adição, coloca-se que a zona costeira no Ceara está à mingua: dunas, praias, restingas, estão sendo largamente destruídas, porque o Estado se recusa a fiscalizar a ação das prefeituras no licenciamento ambiental.

A falta de compromisso dos nossos governantes para com o meio ambiente vem das entranhas: as pessoas indicadas para assumirem as pastas responsáveis pelo tema, tanto em nível estadual quanto em nível municipal (Fortaleza) demonstra a falta de visão que domina. São pessoas sem contato com a área ambiental, burocratas ocupando cargos que não lhe dizem respeito, transformando em arranjo político um dos importantes e urgentes temas da vida atual, que é a preservação ambiental. Que vergonha, meus senhores! Até onde iremos nesses passos?