No último dia 9 de janeiro comemoramos com grande alegria e gratidão os 25 anos de pároco do nosso querido Pe. Clairton, um homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus com amor, sabedoria e humildade. Ao longo dessas décadas de dedicação, ele tem sido um verdadeiro pastor, sempre fiel à sua missão de cuidar dos rebanhos de Cristo nas Paróquias da Catedral Metropolitana de Fortaleza, da Prainha, de São Pedro, na Praia de Iracema, e da Igreja do Rosário.

Neste quarto de século de caminhada, Pe. Clairton se destacou como um sacerdote incansável, cuja vida e serviço não se limita apenas aos aspectos espirituais, mas se estende também às obras materiais. A grande reforma estrutural realizada na Catedral, que se deu de baixo para cima, simboliza muito bem seu compromisso com a renovação não apenas física, mas também espiritual de nossa Igreja. Ele, assim como nos ensina a Palavra, "construiu" a Casa de Deus de maneira sólida e firme, tal como um bom edificador que não construiu sobre a areia, mas sobre a rocha.

O sacerdote nos converteu por caminhos de fé e renovação, ensinando-nos a viver a verdade do Evangelho. Além disso, Pe. Clairton tem exercido com fervor sua missão de pastor, acolhendo as comunidades da Prainha, São Pedro e Igreja do Rosário, levando o amor de Deus para cada esquina de Fortaleza e transformando vidas através de suas homilias, visitas, orações e conselhos. Ao longo desses anos, Pe. Clairton demonstrou o verdadeiro sentido de serviço ao próximo. Hoje, diante de tudo que ele fez e faz por nossa comunidade, não podemos deixar de agradecer pela sua fidelidade, pela sua entrega e pela sua imensa dedicação. Pe. Clairton, é com essa mesma gratidão que hoje nos dirigimos a você, expressando nossa alegria de tê lo como nosso pastor. Que o Senhor continue abençoando abundantemente o seu ministério, dando lhe forças para seguir com a mesma coragem e entusiasmo. Parabéns, Pe. Clairton, pelos 25 anos a frente da catedral ,um sacerdócio dedicado ao Senhor e à sua Igreja. Que as vitórias de Deus estão sempre sobre sua vida, sua saúde e sua missão.