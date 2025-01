Calma e adiante

Você nunca vai me ver com alguém que eu não ame de forma profunda, que eu não admire e que eu não me veja acordando ao lado todos os dias porque eu não sou carente, nada em mim falta.

Eu não estou aqui para apontar e ensinar a quem me perdeu sobre o quanto perdeu porque todos eles sabem, todos eles conhecem a mulher que eu sou e dito isso, sabemos todos que a perda foi grande. Não preciso e não vou ensinar a ninguém como se portar diante de uma mulher grande e não preciso, nem vou ensinar a ninguém a valorizar alguém que se perder, será realmente uma perda. E isso aqui não é uma alfinetada a ninguém, mas uma declaração de amor a mim e ao meu futuro novo amor.

Eu tô chegando!

Eu tô chegando cem por cento segura de mim e do que corre pelas minhas entranhas e eu brilho no máximo e em caixa alta. Espero que você tenha a sorte de ser capaz de contemplar a mulher imensa que eu sou como eu tenha a sorte de ser capaz de me sentir segura para ser, a sorte de me sentir amada e admirada.

Só respeita os outros quem se respeita, só é leal aos outros quem é leal a si. Os que ficaram em dívida comigo é porque estão em falta consigo. A minha luz está em mim porque eu sou luz e eu brilho e irradio por mim, por ser quem eu sou e não por está atrelada a terceiros.

Mulheres potentes causam diversos conflitos e problemas em homens medianos e não certos de si.

A minha potência é inquieta e serena e ela não poderá ser calada, esteja ciente disso…

esteja atento a mim.

Eu sou o meu próprio sol.