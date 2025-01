Pedro Ferreira de Lima Filho : Peregrinos da Esperança - Ano Jubilar 2025

Foto: Arquivo Pessoal Pedro Ferreira de Lima Filho. Filósofo, pedagogo e teólogo.

Iniciado em 24 de dezembro de 2024 pelo Papa Francisco, o Jubileu de 2025 traz como tema “Peregrinos da Esperança”, convidando o mundo a refletir sobre o papel essencial da esperança em tempos de crises climáticas e de guerras sem precedentes. Mais do que um evento litúrgico, essa celebração é um convite à renovação espiritual e à prática de valores universais como justiça social, perdão e fraternidade. Em um cenário global de divisões e incertezas, o jubileu surge como um momento propício para reavaliar nossas escolhas e redescobrir caminhos de reconciliação e solidariedade.

Com raízes na tradição bíblica, o jubileu simboliza perdão e recomeço. Porém, o chamado de 2025 vai além da fé cristã, propondo uma peregrinação interior acessível a todos, independentemente de crença ou religião. A mensagem é clara: combater o individualismo e promover a solidariedade. Virtudes como esperança e misericórdia se tornam pilares para a construção de um futuro mais acolhedor e justo, em que a humanidade se reconecte com o essencial.

Além da reflexão, o jubileu nos desafia a agir. Para os católicos, é um momento de renovação da fé e do compromisso com a Igreja. Porém, sua essência é universal: como podemos transformar nosso entorno? Essa celebração nos provoca a traduzir crenças, ou seja, sejam religiosas ou humanistas em ações concretas que inspirem mudança e esperança.

O Ano Jubilar de 2025 é um convite a superar as divisões e a fortalecer laços de solidariedade. Sob a liderança do Papa Francisco, somos chamados a promover a paz, a justiça social e o cuidado com o meio ambiente, em um compromisso que une pessoas de todas as crenças e culturas.

Mais do que uma celebração religiosa, o jubileu inspira um movimento global de transformação, guiado pela esperança na construção de um mundo mais justo e harmonioso. Que, ao final deste jubileu, em 24 de dezembro de 2025, a humanidade esteja mais unida e confiante em um futuro de maior equilíbrio e cooperação.