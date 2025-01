André Figueiredo: Do Ceará para o Brasil: desafios e perspectivas para o novo ano

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

O ano de 2024 foi marcado por desafios e conquistas. No mesmo ano em que completei 40 anos de filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), assumi a missão de liderar a Maioria na Câmara dos Deputados. Esse papel nos permitiu avançar em projetos fundamentais que hoje são leis federais sancionadas pelo presidente Lula, consolidando nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil.

Dentre as vitórias de 2024, destaco a Lei 14.968, originada do PL 13/2020, que relatamos com grande empenho. Sancionada em setembro, essa legislação garante a manutenção de incentivos fiscais para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), além de estimular investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de tecnologias nacionais. A medida promove o desenvolvimento tecnológico do Nordeste, incentiva a indústria de semicondutores e fortalece a competitividade da indústria brasileira.

Outro marco foi a aprovação rápida do PL 4537/2024, que se tornou a Lei 15.092 em 8 de janeiro de 2025. Essa lei reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, como Patrimônio Cultural Brasileiro, preservando um símbolo da cultura e do turismo do nosso Ceará.

Em nosso estado, seguimos percorrendo os caminhos que marcam nossa trajetória. Em 2024, rodamos mais de 40 mil quilômetros pelo Ceará, ouvindo lideranças municipais e fortalecendo áreas prioritárias do nosso mandato, como educação, saúde, agricultura familiar, esporte e infraestrutura urbana. Essa proximidade com a população é essencial para que possamos construir soluções que atendam às demandas reais de cada região.

Para 2025, temos muitos desafios pela frente. Dois deles serão o fortalecimento das indústrias musical e audiovisual do Brasil, setores com imenso potencial de geração de empregos e renda. A indicação do filme "Ainda Estou Aqui" ao Globo de Ouro, seguida pela vitória de Fernanda Torres, ressalta o talento brasileiro e reforça a importância de investir em nossa indústria cultural. Esses avanços mostram como o audiovisual pode projetar o Brasil no cenário internacional e impulsionar nossa economia criativa.

Seguiremos vigilantes contra qualquer tentativa de retirada de direitos dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos. Nossa missão é garantir que o Brasil avance com justiça social, crescimento econômico e respeito aos direitos de todos os cidadãos.

Com coragem e dedicação, enfrentaremos os desafios de 2025, sempre guiados pelos valores que sustentam nosso mandato e nossa história no PDT.