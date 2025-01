Antonio Jorge Pereira Júnior: Manipulação de discursos: Táticas autoritárias do Governo Lula

Você já refletiu sobre por que o governo classifica críticas como fake news e memes, em vez de reconhecer que o aumento dos preços e a queda do poder aquisitivo são problemas reais? O Governo Lula 3 não admite suas falhas como causadoras da instabilidade econômica, preferindo narrativas que funcionam como cortina de fumaça para ocultar a incompetência na gestão estatal.

Recentemente, em vez de focar em melhorias nos serviços essenciais à população, Lula e seus ministros se reuniram para discutir políticas da Meta, responsável por Instagram e WhatsApp, que anunciou a redução dos controles sobre discursos. Seria sincera preocupação com a veracidade e o combate a fake News nas plataformas, ou antes a tentativa de controlar a narrativa nesses meios, onde seus oponentes têm maior capacidade de comunicação, e a verdade não favorece o governo?

Há tempos, para desviar a atenção das críticas, o governo tenta manipular a opinião pública aumentando os gastos com publicidade. Além disso, financia generosamente certa imprensa, que, ao se tornar cúmplice por causa do financiamento, sacrifica a verdade e promove propaganda como se fosse informação.

Os efeitos da má gestão são claros. Em 2024, as estatais federais tiveram um prejuízo recorde de R$ 6 bilhões até novembro, refletindo uma gestão ineficaz. O descontrole fiscal ameaça a economia, com previsão de inflação de 4,99% para 2025, juros futuros em alta e dólar acima de R$ 6. O IBGE informou que o IPCA de 2024 ultrapassou o teto da meta de inflação, alcançando 4,89%, acima do limite. Esses dados alertam para a necessidade urgente de mais transparência e eficiência na gestão pública.

Diante desse cenário, é essencial que você, leitor, não se deixe enganar por um governo que, apesar de se apresentar como defensor dos direitos sociais, tem falhado em áreas como desmatamento, distribuição de terras, saúde e apoio ao empreendedorismo. Observe, questione e exija responsabilidade.

Sua voz e consciência crítica são vitais para promover mudanças positivas. Não permita que o governo silencie a sociedade com censura ou distraia o público com factóides sobre a oposição, ocupando a imprensa chapa-branca, que deveria expor a incompetência governamental.