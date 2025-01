Leo Couto: Inclusão, sustentabilidade e inovação: pilares que guiarão nossa gestão

Assumir a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza é uma honra e um grande desafio. Inspirado pelo legado do meu avô e do meu pai, nosso objetivo será transformar a Casa do Povo em um espaço que represente verdadeiramente o cidadão. Fortaleza, com sua rica diversidade, precisa ter essa pluralidade refletida nas ações da Câmara. Para isso, nossa gestão será guiada pelos pilares da sustentabilidade, inclusão e inovação.

É fundamental implementar políticas públicas que garantam direitos e ampliem a acessibilidade para todos os cidadãos. A inclusão será, por isso, um dos pilares de nossa gestão. Trabalharemos para criar mais oportunidades para mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência e diversas identidades de gênero, assegurando um ambiente mais justo e igualitário para todos.

No campo da sustentabilidade, queremos transformar a Câmara em referência. Nossa meta é reduzir as emissões de gases poluentes, diminuir a geração de resíduos e promover práticas de reciclagem, além de incentivar o uso de bicicletas compartilhadas. Planejamos adotar sistemas de energia renovável e implementar um consumo consciente de água e energia, tornando nossa estrutura modelo em eficiência ambiental.

A inovação completa nossos pilares. Vamos modernizar processos legislativos, capacitar servidores e melhorar o atendimento ao público, transformando a Câmara em uma das mais tecnológicas do país. E alinhado a isso, planejamos formação e capacitação para a juventude, com foco em inteligência artificial e programação.

Queremos uma Câmara Municipal mais próxima e transparente. Atualmente, a Casa tem selo prata, mas nossa meta é alcançar o selo diamante, o mais alto dos reconhecimentos, cumprindo as exigências legais em matéria de transparência pública.

Iniciamos a legislatura votando a revogação da taxa do lixo, promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão e causa que abracei desde 2022, eliminando de vez essa taxa que onerava o bolso dos fortalezenses. Reforçando nosso compromisso com o povo, realizaremos uma pesquisa para ouvir e identificar suas principais demandas, alinhando nossas metas a partir dessas informações.

Mais do que legislar, nossa missão será aproximar a Câmara da população, tornando-a uma extensão dos serviços essenciais. Estaremos mais presentes nos bairros, junto às comunidades, empreendedores e talentos locais.

Contem com nosso trabalho.