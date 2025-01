Eduardo Girão: Ceará e PT: Perda total…até quando?

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

Não bastasse a crise crônica de segurança pública que mantém a Terra da Luz como um dos estados mais sombrios e violentos do mundo. Não bastassem os gastos astronômicos com propaganda enganosa e aluguéis de aeronaves para saciar a luxúria do Governador com o dinheiro do pagador de impostos. Não bastassem os empréstimos no exterior que já somam 5 bilhões com Elmano, especialmente para pagar dívidas de quem só pensa no poder pelo poder - e o pior; sem o pudor de privilegiar a “cumpanherada”com cargos na Cagece, Detran e até no TCE… O Ceará entra para o vergonhoso rol dos piores em má gestão financeira e administrativa, ou seja, incomPeTência!

Segundo relatório do TCU em 2024, existem 717 obras paralisadas que já consumiram 629 milhões de reais de um total previsto de R$1,4 bilhões. Sobre isso, entrei com 2 representações: uma junto ao MP do próprio TCU e outra dirigida à PGR. Em ambas reforçamos a necessidade de apurar responsabilidades. E há ainda um forte agravante; maioria das obras é na área da saúde publica...

Mas meus conterrâneos têm sido também atacados em outras frentes; uma delas é no desvios nas emendas parlamentares. Recentemente, em operação da Polícia Federal que investigava a compra de votos em municípios cearenses, foi descoberta mensagens entre um prefeito, um empresário lobista e dois deputados federais daqui, um deles, líder do governo Lula na Câmara, que já teve o nome citado em marmotas, como no escândalo dos dólares na cueca.

Foram identificadas transações na área de saúde, com 12% para propinas. Essa aberração no orçamento, incluindo emendas super secretas de “comissões” já chegou ao escandaloso patamar de R$ 50 bilhõe. Entrei com uma PEC para acabar com esse desvio de função, afinal congressistas tem 2 prerrogativas constitucionais: Legislar em sintonia com a maioria da população e fiscalizar o Poder Executivo. Estamos submetidos a um brutal regime (Lula e STF) cuja irresponsabilidade fiscal vem provocando a cada dia o agravamento da crise econômica e social.

E os exemplos vindos de cima são os piores possíveis. Não apenas dos governos petistas mas também Congresso que se mantém conivente diante de uma verdadeira calamidade moral. Basta! É por essas e outras que sou candidato a Presidente do Senado no próximo dia 1/2. Paz & Bem