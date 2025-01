Henrique Santana: Indústrias podem mudar a realidade do interior

Foto: Arquivo Pessoal Henrique Santana. Empresário do agronegócio.

O desenvolvimento econômico das pequenas cidades brasileiras, como São Benedito, no Ceará, enfrenta desafios significativos, especialmente em relação à geração de empregos. A migração de indústrias para essas localidades pode ser uma solução viável para a criação de postos de trabalho.

Sou filho de São Benedito, mas, ainda na adolescência, busquei novas oportunidades em São Paulo, já que minha querida terra natal não me oferecia muitas chances. Com esforço, consegui me tornar um empresário e retornei à minha cidade. Para minha tristeza, percebi que nada havia mudado. É desolador ver jovens e famílias deixando um lugar que poderia abrigar indústrias e gerar empregos, em busca de melhores condições longe de casa.

A presença dessas indústrias pode ter um impacto direto na redução do desemprego. Por exemplo, indústrias de pequeno e médio porte podem ser atraídas por incentivos fiscais e a disponibilidade de mão de obra local. Em São Benedito, onde a economia é predominantemente agrícola, a diversificação por meio da industrialização pode não apenas criar empregos, mas também oferecer novas oportunidades de qualificação profissional para os moradores.

Além disso, a instalação de indústrias pode estimular o desenvolvimento de uma infraestrutura mais robusta. A necessidade de transporte, energia e serviços básicos se torna mais evidente com o crescimento das atividades industriais.

Cidades que investem em infraestrutura não apenas atraem empresas, mas também oferecem uma melhor qualidade de vida para os habitantes. Em São Benedito, isso poderia significar melhorias nas estradas, acesso a serviços de saúde e educação, e um ambiente mais atrativo para novos investimentos.

Outro ponto a ser considerado é a promoção de uma cultura empreendedora. A presença de indústrias pode incentivar o surgimento de novos negócios locais, desde fornecedores até prestadores de serviços. Por exemplo, uma indústria de alimentos pode gerar a necessidade de agricultores locais que forneçam matéria-prima, criando um ciclo de desenvolvimento econômico que beneficia a comunidade como um todo.