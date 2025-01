J. Lucas Junior: Trairi 300 anos. Passos de uma beata

Uma das várias expedições no Nordeste ocorridas durante o período Colonial foi comandada pelo missionário João da Maia da Gama, que partiu do Maranhão, cruzando a Serra da Ibiapaba, onde arregimentou tabajaras e seguiu pelo litoral cearense.

Esse comboio, com cerca de cem índios, foi surpreendido, em 1728, por um forte temporal noturno, a ponto de as equipes se perderem.

Foi quando o titular encontrou um sítio liderado por uma mulher, que providenciou ajuda. João da Gama registrou que havia ali um engenho com grande produção de açúcar e aguardente.

Maria Furtado de Mendonça, pernambucana, ganhou uma sesmaria em 1725, as mesmas terras que seu esposo tentara, em vão, em 1706.

Viúva desde 1711, quando Estêvão Vicente Guerra foi uma das vítimas da Guerra dos Mascates, chegou a Trairi na época do capitão-mor Manoel Francez preparada para dar continuidade à atividade tradicional da sua família portuguesa, perseguida pelos holandeses.

Seguindo o rio, religiosa, ergueu uma capela, sob orago de Nossa Senhora do Livramento, numa região deserta e tomada pela vegetação.

Agindo de forma legal, conforme as exigências do Sínodo Diocesano (Bahia, 1707), estava determinada a desenvolver a sua nova morada, doando terras e dinheiro (em libra) para a santa. Surgiria ali a atual sede do município de Trairi, no Ceará.

Francisca, a única filha, faleceu em 1743, fato que abalou a sua vida. Documentos históricos praticamente deixaram de revelar suas ações religiosas, mas certamente seus cinco netos foram meio de resistência.

Um deles, José, destacou-se como o padre mais longevo até hoje daquele templo e testemunha do calvário da avó, então Maria de Jesus e José, beata de Nossa Senhora do Carmo.

Ela faleceu, aos 60 anos, vítima da varíola, "afogada em sangue, enterrando-se na sua capela do Trairi" e deixando o seu irmão Manoel Escócia como testamenteiro.

Saudando o momento único, o pesquisador Jorge Sales está lançando "D. Maria Furtado de Mendonça e sua descendência 1730 - 1930", pela Editora Premius, livro de genealogia que coloca tanto ele como este que vos escreve como um dos tais.