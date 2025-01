Festas religiosas: Redenção

A festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição é comemorada no dia 8 de dezembro com novenas, procissão e missa. Mas o grande acontecimento religioso da cidade que envolve toda a região, é a festa de Santa Rita no mês de setembro. Tem início numa sexta-feira com a descida da imagem trazida da capelinha de Santa Rita de Cássia no morro do Santo Cruzeiro para ser venerada durante as nove noites de novenas que se realizarão na matriz principal. O andor e o interior da igreja atualmente são decorados por Emílio Abreu, filho de Redenção, como também a imagem da santa, com flores do campo, sorriso de Maria e avencas sobre a cabeça. Durante esses dias e noites Redenção fica em grandes festejos, novenas e em seguida as quermesses que acontecem em uma das praças da cidade. Local de encontro e reencontro de amigos, alguns que moram noutras cidades, mas nesses dias se fazem presentes em alguma das noites na terrinha. Mesas e cadeiras são disputadas ao redor das barracas. A banda de música presente anima e aumenta o ar festivo e saudoso. O ponto alto da quermesse é o leilão e o leiloeiro oficial era o Leônidas Maia de Castro (in memoriam). As prendas arrecadadas em grande variedade pelos organizadores dos festejos são leiloados e alcançam grandes valores diante das ofertas dos presentes: cachos de banana, cestas de mangas, bolos, galinhas assadas, jarros, e até algum animal vivo poderá entrar na oferta. Durante o dia e a noite barracas nos arredores da praça com vendas de objetos variados, comidas e também um Parque de Diversões contribui para alegria da criançada.

No segundo domingo após a última novena e quermesse, acontece a procissão final quando então o número de participantes ultrapassa grandemente o da descida da Santa. A pé, a cavalo, em carros pau de arara, ônibus, portam fervorosos em trajes de Santa Rita, vêm de toda redondeza. Os arredores da minúscula e mimosa capela da Santa homenageada, encravada no Morro do Santo Cruzeiro, fica apinhada por fervorosos que acompanharam a pé a volta do andor em procissão. Os festejos se encerram ali com uma missa celebrada pelo pároco oficial.