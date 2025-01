Paulo Campelo: Saúde mental como aliado no tratamento bariátrico

Foto: Arquivo Pessoal Paulo Campelo. Cirurgião geral e bariátrico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM - Capítulo Ceará).

A campanha do Janeiro Branco nos convida a refletir sobre a importância da saúde mental, um tema que muitas vezes é subestimado na conexão entre mente e corpo. No contexto da obesidade, esse alerta ganha ainda mais relevância. Frequentemente vista de forma simplista como consequência de desleixo, alimentação inadequada ou falta de atividade física, a obesidade é uma condição muito mais complexa e multifatorial pois envolve questões emocionais e psicológicas.

A luta contra a balança impacta a autoestima, os relacionamentos e a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Ao optar por um tratamento, seja clínico ou cirúrgico, é fundamental que os pacientes entendam a importância do acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Cada indivíduo é único, o que torna essencial a avaliação das causas primárias da obesidade para garantir o sucesso do tratamento e alcançar resultados duradouros.

Muitos pacientes enfrentam ansiedade, depressão ou compulsão alimentar sem estarem cientes dessas condições. Sem um apoio psicológico paralelo ao tratamento, as chances de insucesso aumentam significativamente. Infelizmente, uma parcela dos pacientes resiste à recomendação de acompanhamento psicológico, subestimando seu impacto no processo.

É amplamente conhecido que pacientes bariátricos correm o risco de recuperar o peso perdido, especialmente quando não há suporte psicológico adequado. Para aqueles que convivem com a obesidade desde a infância, por exemplo, a transformação física após a cirurgia pode gerar um impacto psicológico profundo.

Reconhecer-se em um corpo mais magro, com novas proporções e vestindo tamanhos menores, como P em vez de GG, exige uma adaptação emocional que só é possível com acompanhamento contínuo.

Neste Janeiro Branco, e em todos os meses do ano, é fundamental lembrar que tratar a obesidade vai além de reduzir peso e medidas. É uma jornada de construção de uma vida equilibrada, consciente e plena. Saúde mental e física andam de mãos dadas, e somente com essa abordagem integrada é possível alcançar resultados transformadores.