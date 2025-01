Foto: Aurélio Alves JOSÉ Borges faz parte da cooperativa de Catadores

Chegando na cooperativa que mais me impressionou foi o Sr. Borges. Ele não ficava um minuto parado, sempre subindo e descendo escadas, pegando sacolas para cima e para baixo. Parei para conversar com ele e me admirei com sua simpatia. Ele topou todas as ideias de imagens, até essa em que pedi para ele deitar, como se fosse em uma cama de papelões. Precisei ficar o mais alto possível para conseguir esse retrato. Obrigado, Sr. Borges.