Ernesto Antunes: Constatações de um Cearense

Foto: Arquivo Pessoal Ernesto Antunes. Administrador de Empresas e autor do livro Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso.

Em recente viagem de férias ao velho continente, algumas constatações me chamaram atenção, em relação a grande disparidade entre o nosso Brasil e os países visitados, principalmente com referência a aspectos culturais, históricos e educacionais. Verifiquei a valorização aos prédios históricos, museus e monumentos que permanecem preservados e intactos aos olhos dos turistas, onde esse choque de realidade tenho no nosso estado, pois os poucos museus ainda existentes, como o interessante Museu do Ceará, localizado no Centro da Cidade, se encontra há mais de 2 anos fechado para uma reforma sem fim ou o belo Farol do Mucuripe que foi esquecido pelo poder público e hoje serve para abrigar marginais. Também tive um choque de realidade em relação a oferta de transportes públicos novos e funcionais, pois não precisava depender de Uber ou Taxi, contribuindo para a melhoria do meio ambiente e da tão propagada sustentabilidade, com menos poluição nos ares.

No Ceará, andar de Metrô ou em um transporte público de qualidade virou um sonho que já dura mais de 20 anos. Como leitor de livros, e jornais, fiquei impressionado como as livrarias, ainda sobrevivem mesmo com o digital, onde o ex-reitor da UFC, Jesualdo Farias, afirmava que tem existido um fenômeno na Europa, pois as livrarias voltaram a abrir e as vendas de livros e até jornais impressos cresceu. Enquanto isso, estamos andando para trás, quando o assunto é leitura de qualidade, segundo pesquisas.

Fiquei impressionado com a qualidade de vida dos países visitados, pois praticamente não percebi mendigos, constatando com a nossa Fortaleza, que em recente incursão pela Praça do Ferreira, verifiquei assustado, uma grande quantidade de mendigos e desocupados, utilizando o espaço, com colchões e até redes armadas com cachorros, gatos e papagaio.

Também constatei o nosso atraso em relação as tecnologias e agilidade em vários processos que utilizei, constatando que o custo Brasil ainda é muito elevado para empresários, principalmente o custo trabalhista praticado no país. Também verifiquei, manifestações civilizadas, onde as pessoas também lutam quando os seus direitos são subtraídos ou se opõe a aumentos de impostos indevidos. Aqui ainda somos passivos a isso.