Edilberto Pontes Lima: A tolerância na era da intolerância

Norberto Bobbio, no ensaio Compreender antes de julgar, lembra uma passagem da Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, promulgada em 1965, no papado de Paulo VI: "O respeito e o amor devem se estender também àqueles que pensam e operam diferentemente de nós nas coisas sociais, políticas e até mesmo religiosas, pois com quanto mais humanidade e amor entrarmos em seu modo de sentir, tão mais facilmente poderemos iniciar com eles um diálogo."

Essa mensagem ressoa com força nos tempos atuais, marcados por polarizações crescentes. A diferença é frequentemente vista como ameaça, não como oportunidade de aprendizado. Redes sociais intensificam essas divisões, criando bolhas que reforçam discursos de ódio. Em vez de buscar compreender, prefere-se destruir o outro. Nesse contexto, o chamado do Concílio Vaticano II por respeito e amor é mais necessário do que nunca. São eles que nos permitem transcender julgamentos imediatos e cultivar o diálogo genuíno.

A tolerância é um ato de fé na humanidade. É um gesto que reconhece a complexidade do mundo e a inevitável interdependência que nos une. Como ensinou Paulo VI, o diálogo não é apenas um instrumento de convivência, mas uma expressão de amor, uma ponte entre diferenças aparentemente intransponíveis.

Quando nos abrimos ao outro com "humanidade e amor", reconhecemos que, apesar das divergências, compartilhamos um destino comum. Essa consciência, tão urgente em nossos dias, pode ser a chave para superar as divisões que ameaçam a paz e a solidariedade no mundo.

A tolerância, longe de ser uma concessão, é uma virtude que eleva a condição humana. Ela nos desafia a sair de nós mesmos, a abraçar a diversidade como fonte de riqueza e a transformar o confronto em diálogo.

A passagem do Concílio Vaticano II precisa nos inspirar a superar um presente tão hostil ao diferente: que o respeito e o amor sejam a base sobre a qual construamos um futuro mais harmonioso e compassivo. Somente assim poderemos viver à altura do que significa, verdadeiramente, ser humano.