Mari Lacerda: Sim, a cultura ainda está aqui

Foto: Arquivo Pessoal Mari Lacerda. Vereadora de Fortaleza (PT).

Enquanto o Brasil vibrava com as indicações de “Ainda Estou Aqui” ao Oscar, a prefeitura de Fortaleza e as secretarias da Cultura e do Turismo anunciavam o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, que neste ano terá 20 polos em todas as regionais. Os eventos parecem ter mais em comum do que a data.

O sucesso do filme protagonizado por Fernanda Torres gerou reação de setores avessos à cultura, evocando espantalho da Lei Rouanet, que não sequer tem relação com o filme. Após a divulgação do Carnaval, surgiu a dúvida sobre o carnaval à luz da situação fiscal da cidade, que é sincera e a resposta não é óbvia para maioria da população. É preciso jogar luz sobre os impactos das políticas de cultura.

Neste carnaval, a prefeitura vai investir R$3,3 milhões em artistas da cidade. A estimativa é que 1,2 milhão de pessoas vão circular pelos polos, movimentando cerca de R$ 400 milhões na economia e gerando 30 mil empregos diretos e indiretos, impactando uma cadeia de trabalhadores, artistas, produtores, técnicos de diversas áreas, ambulantes, catadores de recicláveis, comerciantes e o setor hoteleiro. O carnaval gera renda e permeia nossa identidade coletiva como povo e o direito de ocupar a rua com liberdade.

Destaque na economia e no turismo, Fortaleza tem tudo para ser referência em política cultural. Foi apostando nisso que, na gestão Luizianne Lins (PT), criamos a Secultfor e a Setfor, o Réveillon da Paz e os editais para o pré-carnaval e carnaval. Com essas políticas, o Ciclo Carnavalesco se consolidou e Fortaleza se tornou o segundo destino turístico do país no Réveillon.

Com a redemocratização do carnaval, o prefeito Evandro resgata o sentido das políticas implementadas pelo PT. Assim como “Ainda Estou Aqui” levou as pessoas de volta ao cinema, esperamos que a descentralização do Carnaval leve o povo a se reencontrar com a nossa cultura e com a alegria de viver a cidade. Que no domingo de carnaval, no meio da festa, possamos comemorar o inédito Oscar para o Brasil. Como canta Ednardo, homenageado do Carnaval 2025, ainda temos toda a calçada e o mundo pra correr!