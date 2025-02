Adriana Almeida: Um novo ciclo de lutas e esperança para Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Adriana Almeida. Vereadora de Fortaleza (PT).

Em 2025, Fortaleza vive um novo momento com o retorno do Partido dos Trabalhadores à gestão municipal após 12 anos. Sob o comando do prefeito Evandro Leitão, já vemos compromissos importantes sendo cumpridos, como a revogação da Taxa do Lixo, uma vitória que evidencia o respeito à vontade popular. O prefeito tem demonstrado liderança ao dialogar diretamente com a população, visitar equipamentos públicos e buscar soluções para problemas urgentes.

Outro destaque é o compromisso com as finanças públicas. O pacote de contenção orçamentária, com economia prevista de R$ 500 milhões neste ano, reflete responsabilidade fiscal. A redução dos salários do próprio prefeito, da vice-prefeita Gabriella Aguiar e do secretariado é um gesto simbólico que fortalece a confiança da população na administração.

O início de mais uma legislatura na Câmara Municipal é um momento de renovação do compromisso com o povo de Fortaleza. Retorno a essa Casa Legislativa com a honra de ter recebido 8.080 votos de confiança de fortalezenses de diversos bairros, pessoas que acreditam na nossa luta por uma cidade mais justa, inclusiva e democrática. Esse é um desafio que carrego com determinação, ciente da responsabilidade de seguir defendendo os direitos da nossa gente.

Na Câmara, nosso trabalho seguirá focado em fortalecer políticas públicas essenciais, como educação, defesa dos direitos das mulheres, acesso à cultura e aperfeiçoamento da infraestrutura urbana. Lutaremos por escolas de qualidade, políticas para as mulheres, mais espaços culturais e melhorias na mobilidade e urbanização da cidade.

Também manteremos a defesa de pautas fundamentais, como igualdade racial, direitos da população LGBTQIAPN+, inclusão de pessoas com deficiência e políticas voltadas à juventude. Além disso, a causa animal e o meio ambiente continuam no centro das nossas prioridades, com ações que garantam sustentabilidade e proteção.

O desafio que temos pela frente é grande, mas a esperança de dias melhores nos motiva. Fortaleza está pronta para avançar com mais justiça, solidariedade e inclusão. Seguiremos firmes nesta jornada, lutando por um futuro que acolha e respeite a todos e todas.