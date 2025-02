José Guimarães: O ITA e o protagonismo cearense

A política seguirá sendo a melhor maneira de transformar o mundo em que vivemos. E foi exatamente por uma decisão política do presidente Lula que, na última semana, estive com o governador Elmano e o ministro Camilo Santana para anunciar e celebrar mais um avanço para instalação do Instituto de Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma revolução na educação cearense, em Fortaleza.

Ao lado dos futuros estudantes do ITA, assinamos a ordem de serviço para a segunda etapa da construção das instalações, com um repasse de R$104 milhões, nesse momento, no total de R$180 milhões previstos para a obra, no total. Isso não é pouca coisa.

O valor será destinado à melhoria na infraestrutura como redes elétricas, hidrossanitárias, pavimentação e drenagem. Também contempla a reforma das estruturas antigas da Base Aérea de Fortaleza, incluindo o prédio administrativo e acadêmico, o hotel de trânsito, o rancho, o grupo de saúde e o bloco de apoio.

A primeira etapa do novo campus foi aprovada e iniciada ainda em setembro de 2024 para a construção dos blocos de alojamentos e de cursos de engenharia.

O ITA é um compromisso do presidente Lula, que dá ao Ceará o que ele merece. O ITA fortalece essa visão estratégica e nós devemos isso ao governo do presidente Lula, um visionário que reconhece em cada ente da federação as suas potencialidades.

Além disso, o ITA em Fortaleza é uma demonstração clara da importância e do protagonismo que exerce o nosso estado, um celeiro de talentos na Ciências Exatas, um dos nossos mais valiosos orgulhos.

Isso se reflete nos números: estudantes cearenses conquistaram 73 das 180 vagas no último vestibular do ITA. Com isso, as candidatas e os candidatos de Fortaleza lideram o ranking de aprovações. Em segundo lugar aparece São José dos Campos (SP) com 61 aprovados.

A orientação do presidente é clara: 2025 e 2026 serão os anos da colheita. O nosso governo irá entregar à população as políticas públicas, as obras e os serviços que foram planejados nos dois primeiros anos do mandato do presidente Lula. O ITA é uma joia, a demonstração do poder transformador da educação. Em breve, estaremos formando ainda mais jovens cearenses na construção de aeronaves, participando de projetos grandiosos e aumentando ainda mais o orgulho do nosso estado. n