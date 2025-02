Otacílio Valente: A socialização e o bem-estar em condomínios

De origem grega (platea), a palavra “praça” originalmente significava rua larga, espaço onde as pessoas poderiam circular, fazer um breve descanso da rotina, encontrarem-se com seus grupos e até se divertirem por ali. Acontece que, o que é um conceito na Arquitetura, também tem orientado novos projetos imobiliários. E se engana quem pensa que estamos falando de morar próximo a alguma praça.

Se em 1967 os brasileiros puderam cantar e se imaginarem no ambiente romântico descrito na música “A praça” (aquela dos versos “a mesma praça, o mesmo banco…”), 62 anos depois, essa realidade parece estar mais próxima de ser alcançada. Em Fortaleza, já existe condomínio lançado em que praças exclusivas serão implantadas para os moradores.

O motivo é nobre: uma vez que as famílias estão cada vez menores, com pessoas mais isoladas e com um natural receio de se exporem ao sair na rua e lidar com desconhecidos, a ideia é trazer um pouco do ambiente para o espaço privativo do residencial. Dessa forma, o condomínio contribui para que os moradores socializem entre si, melhorando a sociabilidade com os pares e o vínculo com o lugar que escolheram para morar.

Num futuro próximo, espera-se que os espaços verticalizados de moradia tenham, não somente, mais áreas verdes inutilizadas, antes, que eles tenham mobiliários confortáveis, que sirvam a um propósito de comunidade e que se conectem a outras áreas, com uma rota de circulação entre elas, prezando pelo bem-estar dos moradores.

Além da integração que esses ambientes podem proporcionar entre as pessoas, precisamos dar aos idosos espaços tranquilos para encontros, prática de exercícios ao ar livre, além do enriquecimento ambiental direcionado para crianças. Até as reuniões de adolescentes poderão acontecer dentro de um ambiente seguro e agradável. Com o surgimento de novas praças, inclusive em áreas indoor, quem sabe alguém volte a cantar sobre nunca esquecer a felicidade encontrada num local desses.