Demorei uns bons (longos) anos para me entender como escritora.

Uns bons (longos) anos demorei para me entender como revisora textual.

Demorou muito para entender que o que eu faço, tanto escrevendo quanto revisando, não é pouco, exige esforço, comprometimento e entrega, não é um grande copia e cola, muito pelo contrário, cria daqui, apaga dali, recria, junta, separa.

A real, é que sempre temos que nos identificar como x ou y, se não parece que não pertencemos, não existimos, procede ou estou biruleibe demais?!

"Ah, mas com a ascensão das IA's escritores, criadores no geral, serão varridos da mente, cairão no esquecimento". Essa afirmação não me causa medo, sabemos bem que para cada avanço tecnológico, há uma regressão em sentimentalidades como um todo. A meu ver, tecnologia = crescimento/avanço sempre foi UMA GRANDE contradição, mas bem, voltando.

Demorei tempos para vestir a roupa que me comporta perfeitamente, vestimenta essa que de longe não é a que imaginei um dia. A gente se apropria, e isso é tão bom, e não menos: IMPORTANTE!