Partidos políticos da época

Os partidos políticos que disputavam eleitores nos anos anteriores à intervenção militar de 64, em Redenção e Acarape eram o PSD (Partido Social Democrata) e UDN (União Social Democrata). Seus respectivos representantes, deputados estaduais, eram Edísio Meira Tejo e Antônio de Castro. Como Acarape ainda pertencia ao município de Redenção, a disputa era acirrada entre os dois. E as torcidas eram calorosas e provocadoras durante o período eleitoral. Os concorrentes se empenhavam na campanha com suas posturas de candidatos em comícios e contatos direto com o eleitor, mas os gastos eleitoreiros eram parcos. Não havia dinheiro público envolvido e nem mantedores financeiros de candidaturas.

Em 1963, um grupo composto por Brunilo Jacó, Odmar de Castro, Odorico Pessoa Monte, Chico Noé, e outros representantes locais, trabalharam junto ao povo, e conseguiram a emancipação de Acarape, o que foi revogado logo em seguida pelo poder político de 1964. Os acarapenses nem chegaram a comemorar, mas os redencenses sim. Acarape continuava distrito de Redenção.

Anos depois tivemos uma forte liderança regional, deputado Antônio Jacó, que foi prefeito de Redenção. Junto ao irmão Ernani Jacó, esse, posteriormente também prefeito de Redenção, trabalharam para a emancipação de Acarape em concordância com o desejo da população, pois ambos são filhos de Acarape. A emancipação definitiva se deu em 15 de abril de 1987. Por décadas, Antônio Jacó foi o representante político da região, sempre querido e atencioso com todos os conterrâneos que o procuravam. Acarape teve seu primeiro prefeito eleito pelo povo em 15 de novembro de 1988 na pessoa de Flávio Chagas Bonfim Júnior e como vice Francisco Kerres Olivier de Albuquerque, ambos legítimos acarapenses.

Hoje Acarape e Redenção vivem outra realidade. Ambos apresentam candidatos de natureza diversa, alguns não filhos da região, enfim, sinais da política atual: moderna, porém, favorecida por um combinado entre vários partidos que se unem e apresentam seus candidatos. Nessa composição os interesses se diversificam, como acontece em âmbito nacional.