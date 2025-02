Rita Josina: AFBNB 39 anos: Compromisso e firmeza na luta

Foto: Acervo pessoal Rita Josina, diretora-presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB)

Nesta terça-feira (4) a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste (AFBNB) completa 39 anos de luta histórica em defesa do BNB, do FNE e de seus trabalhadores.

Criada no bojo da construção da Carta Magna, a luta pela democracia e a redução das desigualdades inter e intrarregionais moldaram a missão da AFBNB. Trata-se de um longo caminho de quase quatro décadas em que a Associação não mediu, e não mede esforços para estar presente acompanhando projetos, organizando debates, mobilizações e demais ações voltadas para a melhoria das condições de vida da sociedade e dos trabalhadores.

Exemplo disso tem sido as suas inserções no debate público nacional, discutindo Projetos de Lei, suscitando novas pautas para a elaboração de políticas e a manutenção de recursos estáveis para a Região onde o BNB atua. Importante ainda destacar seu papel de defesa da Instituição tomando a linha de frente e o protagonismo nos momentos em que o BNB se viu ameaçado, seja por projetos de fatiamento (ou mesmo mutilação) de seus recursos ou ainda por tentativas de fragilização de sua missão Institucional.

A AFBNB atua com firmeza na defesa dos funcionários do Banco no sentido de buscar a valorização, a melhoria das condições de trabalho nas unidades, principalmente as agências, a luta pelo fim do assédio moral e sexual, bem como a infraestrutura adequada, tecnologia, isonomia e transparência em seus processos internos. A Associação também leva à frente propostas e deliberações que são fruto de um diálogo permanente com a base de trabalhadores.

Com a participação dos representantes de base, lideranças imprescindíveis para a construção das lutas e das estratégias, a AFBNB se pauta pelo compromisso com seus associados, numa mobilização permanente que mescla debates, encontros, reflexões e resoluções que dão o tom de seu trabalho ao longo do tempo. Em breve, a AFBNB atingirá quatro décadas de história, um marco que celebra um passado de lutas, e uma trajetória atenta às pautas e às bandeiras do presente e do futuro. A AFBNB somos nós, nossa força, nossa voz!