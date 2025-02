Acrísio Sena: Cachaça de Viçosa do Ceará: tradição com inovação

A cachaça de Viçosa do Ceará não é apenas mais uma cachaça nas gôndolas dos supermercados e nos bares e restaurantes. Ela é uma experiência de história e tradição que nos faz valorizar os saberes que levaram à formulação de algumas das melhores cachaças do mundo.

É por meio do projeto Impulsiona Ceará que o Arranjo Produtivo de Cachaça de Viçosa do Ceará recebe apoio para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, que possui importância tanto do ponto de vista econômico como histórico e cultural.

Viçosa do Ceará recebeu, por lei, a denominação de Capital Cearense da Cachaça. O modo de fabricação da bebida, o processo cuidadoso no alambique e o envelhecimento em tonéis de madeira contam a história de gerações dedicadas a esta atividade.

Com o advento de tecnologias industriais que conferem mais qualidade à produção, houve a necessidade natural de atualizar processos, mas sem deixar de lado este importante fator: a preservação da identidade das cachaçarias e da cidade como um todo.

O Instituto Centec tem orgulho de ser o executor do Impulsiona Ceará, iniciativa da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) apoiada pelas Secretarias do Trabalho (SET) e do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Desde sua primeira fase, iniciada em 2021, o Impulsiona Ceará promove suas ações em diálogo com os produtores de cachaça, ouvindo-os a cada visita técnica e realizando consultorias e eventos que respondam às suas necessidades.

Nesta segunda fase do projeto, dois pontos de culminância acontecem no APL: a Rodada de Negócios e a formação do Comitê Gestor. O evento, realizado em novembro, reuniu produtores e compradores interessados em adquirir um produto diferenciado. Já o grupo colegiado fez sua primeira reunião em dezembro, já pautando suas ações para 2025.

O APL de Cachaça de Viçosa do Ceará vem se projetando como importante player nos mercados nacional e internacional. O desenvolvimento que envolve e agrega valor ao conhecimento tácito é o diferencial do projeto Impulsiona Ceará, que se pauta nos princípios fundamentais do Governo do Ceará de promover a inclusão, a sustentabilidade e a inovação.