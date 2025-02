Josenília Gomes: 10 anos de Ebserh no Ceará: avanços e perspectivas

Celebrar 10 anos de gestão do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC) pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é exaltar o crescimento estrutural, o aumento da força de trabalho, as transformações assistenciais e as inovações em ensino e pesquisa que marcam o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC).

Entre os avanços em infraestrutura, destacamos as inaugurações das novas enfermarias cirúrgicas, de transplantes e das novas áreas da pediatria e do transplante de medula óssea do HUWC; além da entrega da nova Emergência da MEAC. Renovamos também nosso parque tecnológico. Entre 2015 e 2024, foram adquiridos 1.250 equipamentos médicos, que somam cerca de R$ 35 milhões, como ventiladores pulmonares, aparelhos de anestesia, mamógrafo e angiógrafo.

O CH-UFC se fortaleceu como referência na assistência à população pelo SUS. A MEAC foi a primeira no Ceará a realizar a cirurgia fetal com útero exposto para correção de mielomeningocele (malformação congênita da coluna vertebral do feto). O Ambulatório de Adolescentes foi pioneiro na cirurgia com uso de pele de tilápia em pacientes com síndrome de Rokitansky, condição de mulheres com canal vaginal curto ou inexistente.

No campo de transplantes, o HUWC segue como uma referência, realizando transplantes de fígado, rim, pâncreas, córnea e medula óssea em números impactantes para o SUS e com taxa de sobrevida equiparáveis às dos melhores serviços do mundo.

Em ensino, o CH-UFC contribui para a formação de profissionais da saúde desde os estágios dos cursos de graduação até a formação de especialistas nas residências médicas e multiprofissionais. A internacionalização é outro ponto relevante, feita por meio de convênios com países parceiros e formando especialistas de vários países, atuando de forma destacada em Cabo Verde e Angola.

Agora, é o momento de olharmos as conquistas e planejarmos com otimismo aonde queremos chegar. Para 2025, teremos a missão de ampliar as ações de humanização do cuidado, implantando a gestão centralizada de consultas e exames, melhorando ainda mais a gestão dos leitos, a segurança dos pacientes e a satisfação dos trabalhadores. Que venha o novo ano! Estamos prontos!