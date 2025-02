Pedro Jorge Ramos Vianna: O porquê da minha preocupação atual

Como já escrevi sobre a campanha do Senhor Trump à presidência dos EUA, venho, agora, descrever a causa da minha preocupação.

Para tanto elaborei alguns pontos para comparação entre o comportamento de Adolf Hitller e do Senhor Donald John Trump em seus temas de campanha; anotei as características pessoais de cada um e seus comportamentos face à Constituição de seus países.

No que diz respeito aos temas de campanha é notória a semelhança: ambas baseadas em mentiras; ambas tiveram como tema a "nação grande"; ambas propagavam ódio a alguma raça; ambas foram apoiadas pela extrema direita; ambas tinham a luta contra o desemprego como ponto focal.

Quanto às características pessoais, temos as seguintes: a) ambos foram julgados e condenados pela justiça de seus países; b) ambos usam gestos teatrais; c) ambos apresentam pouca cultura; d) ambos são homofóbicos; e) Hitler foi acusado de ter sido culpado pela morte de uma sobrinha (pela qual diz-se que ele era apaixonado), enquanto Trump teve envolvimento com mulheres fora do casamento; Hitler foi soldado (Cabo) do exército alemão; Trump se esquivou dessa obrigação com atestados médicos; Hitler foi cumpridor de suas obrigações para com o Fisco. Trump teve vários problemas com o Fisco americano.

Finalmente, registro que se diz que Hitler estimulou a queima do "Reichstag" e o mesmo se diz para Trump, no que respeita à invasão do Capitólio.

Há a possibilidade de termos se não, um novo Hitler, mas um regime belicoso, capaz de invadir a Groelândia, ou o Canadá, por exemplo?

A obsessão do Sr. Trump por um Estados Unidos grandioso, por manter o dólar como moeda universal, por dominar o que ele chama de "áreas de extrema importância" para a segurança de seu país, talvez o leve a pensar que ao tomar qualquer atitude contra qualquer país, esteja fazendo um bem ao tal país.

Quem sabe ele se lembre que a Áustria recepcionou Adolf Hitler com mais de um milhão de pessoas em uma praça de Viena.

Adolf Hitler para conseguir o apoio do povo alemão tinha a seu favor um sistema de propaganda, via rádio e jornal, dominado pelo partido nazista, para propagar o que hoje se conhece como "fake news". Mas, atualmente, a televisão está aí para mostrar ao vivo o que de fato acontece no país.

Porém, notem, o Sr. Trump não descuidou de trazer para o seu "time", para trabalhar diretamente com ele, um dos homens mais poderosos do sistema de informação mundial, o Senhor Elon Musk, o dono, por exemplo, da Empresa "SpaceX e da "X " , o qual demonstrou, explicitamente, com seu gesto, sua admiração por Hitler.

É importante lembrar que a "SpaceX" monitora satélites (inclusive militares) e a "X" pode propagar "fake news".

O mundo está perplexo; e eu, preocupado!