Dárdano Nunes de Melo: Turismo e os milagres geográficos

O profissional de turismo deve ter imprescindíveis competências para o exercício da atividade, entre tantas, citaria como principal o conhecimento. Neste contexto a sociedade cada vez mais busca no consumo turístico o desejo de complementar sua cultura, compondo um status tanto social quanto intelectual que a sociedade moderna impõe.

As viagens como traslados de territórios permitem que se possa vivenciar e buscar compreender melhor o nosso planeta dentro de sua dinâmica geográfica, visualizando as bizarras formações espaciais.

Por que o Nordeste do Brasil semiárido tem vegetação florestal em seu litoral e no interland? Igualmente perguntaria por que existem florestas no meio do deserto? Cada complexo ambiental exige uma explicação específica e distinta.

No caso do Nordeste semiárido, os solos rasos, a formação cristalina e a baixa pluviosidade favorecem a formação da caatinga, entretanto as áreas litorâneas e os terrenos sedimentares favorecidos pela umidade, pluviosidade e maritimidade permitem existir florestas e no interior as altitudes, moldadas pelo grau geotérmico corrigem a latitude e pelo fenômeno de chuvas orográficas formam-se ilhas verdes nestes relevos de altitude.

No caso das florestas e oásis no deserto existem peculiaridades, sendo cada caso um caso. Citaria a região da Hircânia no Irã, em frente ao mar Cáspio, onde ao norte existe uma densa floresta que não ultrapassa a altitude do relevo e ao leste é totalmente deserto.Este fenômeno existe em virtude das chuvas frontais que não ultrapassam as montanhas do norte, além das correntes marinhas levarem sedimentos formando solos férteis, dando origem a magnifica vegetação verde. Ao contrário do leste, sem vegetação devido à estrutura rochosa do subsolo e a abrupta média da temperatura e ausência de fertilidade pedológica.

Outro caso curioso no deserto é o fértil vale do rio Nilo, que nasce nas altas montanhas de Uganda, fornecendo perenidade e fertilidade, berço da agricultura. O delta do rio Nilo forma um celeiro fantástico, bem como ao longo de seis mil quilômetros de extensão.

Neste contexto o deserto de Indo na Índia é outro fato fantástico, onde as geleiras do Himalaia ao derreterem formam uma vasta hidrografia, levando sedimentos para a parte baixa, formando deltas e planícies aluviais, verdadeiros oásis com água doce. Casos incríveis de interesse turístico. n