Redenção: Clube 1° de janeiro

Como não sentir saudade! Aproveitando as lembranças e depoimentos dos que ali viveram momentos festivos na adolescência, juventude e como adultos, é o que resta. Sem documentação preservada, e com a maioria dos personagens locais da época já ausentes, é difícil descrever sobre momentos gloriosos e de esplendor daqueles tempos, quando gerações tiveram o prazer e a alegria de desfrutar de acontecimentos sociais e convivência salutar. Contamos com nossa memória. Penso que outras cidades interioranas e seus clubes eram também assim, mas, particularmente falo de Redenção.

As animadas festas que ali se realizavam eram famosas. A festa do dia primeiro de janeiro e a festa da Cana em setembro, eram as mais disputadas. Nessa última, era escolhida a Rainha da Cana. Orquestras famosas de Fortaleza, como Ivanildo e seu conjunto, Paulo de Tarso, e Canhoto, eram contratadas garantindo maior êxito da festa. Em 1968, ano de comemoração do centenário da Emancipação Política de Redenção ocorreram vários eventos, entre eles festas dançantes, sendo uma delas animadas pelo conjunto paraense do Alberto Mota, que se encontrava em Fortaleza. Durante as férias de julho e final do ano a animação se intensificava com a chegada de filhos da terra que estudavam em Fortaleza e movimentavam a cidade. Eram promovidas as tertúlias animadas por Otávio e seu conjunto, patrimônio local muito prestigiado pelos redencenses. Quando não, aconteciam com LPs ao som de radiolas. O citado conjunto animava as quadrilhas juninas e o carnaval que acontecia nas quatro noites bem concorridas, inclusive o carnaval das crianças que acontecia à tarde. Eram dias de grande movimento e alegria vividos por toda comunidade. Os acarapenses eram assíduos frequentadores que muito contribuíam para maior animação.

Bons tempos, belos dias! Foram interrompidos com a inércia da população diante da venda do prédio do clube para ser construída uma agência do Banco do Brasil. Incrível as pessoas da terra terem permitido isso, onde a tal agência poderia ter sido locada em uma das muitas áreas ali disponíveis.