Bruno Mesquita: Fortaleza, o diálogo para superar a desigualdade

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita. Jornalista, vereador de Fortaleza e líder do Governo na Câmara Municipal.

Fortaleza, uma cidade vibrante e diversa, inicia 2025 com grandes desafios e expectativas renovadas. Em apenas 30 dias, a nova gestão do prefeito Evandro Leitão tem demonstrado um compromisso com o diálogo e a participação popular. Para além dos avanços na gestão pública, temos um Poder Executivo mais sensível aos verdadeiros problemas da cidade e um gestor que prefere ir às ruas a permanecer escondido nos labirintos do Palácio do Bispo. Bom para Fortaleza, bom para os fortalezenses.

Essa postura precisa se refletir também no parlamento. A Câmara Municipal deve ser o espelho da sociedade, um espaço de escuta ativa e construção coletiva. O Legislativo não pode ser um mero espectador das mudanças que Fortaleza precisa, mas sim um protagonista na transformação social.

O desenvolvimento econômico da cidade é evidente, mas a desigualdade ainda persiste. É fundamental garantir que o crescimento alcance todos os bairros, promovendo políticas públicas que reduzam as disparidades sociais. Para isso, a construção de um diálogo inclusivo se torna essencial.

Na saúde, Fortaleza ainda enfrenta grandes desafios, especialmente nas regiões periféricas. Na educação, o trabalho precisa continuar para garantir que cada criança tenha acesso a um ensino de qualidade. Precisamos transformar esses indicadores positivos em uma realidade concreta para todos os fortalezenses.

A necessidade de enfrentar a desigualdade exige a união de vozes diversas, que representem a pluralidade de Fortaleza, dialogando sobre as realidades que diferentes grupos enfrentam. Sem essa troca, permanecemos presos a um ciclo de exclusão, onde apenas os que já têm voz continuam a ser ouvidos. Portanto, é imperativo construirmos essa interação, promovendo não só a escuta, mas ações que venham de forma conjunta, reflectindo as necessidades de cada segmento da população.

A democracia se fortalece com um Legislativo atuante e conectado com o povo. Em 2025, o parlamento de Fortaleza deve ir além dos discursos e se consolidar como a ponte entre os anseios da população e as decisões que moldam o futuro da cidade. Os desafios são grandes, mas nossa responsabilidade de enfrentá-los com coragem e compromisso é ainda maior.

Não se constrói uma sociedade democrática com um pacto de silêncios. Precisamos da voz de todos os setores da sociedade, mesmo daquelas das quais discordamos. Somente assim a Câmara Municipal de Fortaleza será a voz legítima do povo, traduzindo suas demandas em ações concretas para uma cidade mais justa e inclusiva.