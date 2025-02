Nathana Garcez: Na fronteira de um novo mundo

Nos últimos dias, os Estados Unidos, sob Donald Trump, iniciaram uma reconfiguração de suas políticas internas e externas, marcadas no cenário internacional pelo abandono de organismos multilaterais, revisão de acordos comerciais e adoção de uma postura imperialista a nível global. Nesse contexto, as declarações do presidente sobre o conflito em Gaza acenderam o alerta internacional, sinalizando mudanças que podem reverberar globalmente.

Recentemente o governo Trump sugeriu que os EUA poderiam assumir o controle de Gaza e transformá-la na "Riviera do Oriente Médio". Trump também propôs a realocação forçada de palestinos para outros países e a cessão de partes do território a Estados vizinhos, levantando preocupações internacionais sobre violações de direitos e intervenção estrangeira.

Ainda que possa ter chocado o mundo, a retórica beligerante de Trump se trata de uma estratégia racional e calculada para reforçar a posição americana no cenário internacional. A ordem ultraliberal dos anos 1990 já não é suficiente para garantir o país como principal árbitro das regras globais. Hoje, potências como China e Rússia não apenas se beneficiam dessas regras, mas também desafiam abertamente a liderança americana, buscando ocupar espaços de poder equivalentes.

O novo equilíbrio de forças expõe os Estados Unidos a riscos crescentes, exigindo respostas mais agressivas para preservar sua influência global. Nesse sentido, o que tem se visto nos últimos dias é uma tentativa americana de desmantelar a ordem internacional vigente e estabelecer uma nova estrutura baseada em regras que favoreçam seus interesses. O tensionamento de pontos estratégicos como Gaza é parte desse esforço, onde americanos esperam obter ganhos geopolíticos e sinalizar sua força para rivais estratégicos como China e Rússia.

Tal estratégia, contudo, também oferece riscos. Embora possa trazer ganhos de curto prazo, destruir a ordem internacional vigente aumenta o potencial de conflitos regionais e globais, minando a cooperação internacional e aprofundando rivalidades com potências emergentes. Em um cenário onde o equilíbrio de forças está em constante mudança, a escalada dessas políticas agressivas pode desencadear consequências imprevisíveis, tanto para os Estados Unidos quanto para o restante do mundo.