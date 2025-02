Haley Carvalho: O Ministério Público do futuro é agora!

Foto: Arquivo Pessoal Haley Carvalho. Procurador-geral de Justiça do Ceará.

As instituições públicas que atuam na promoção e defesa da justiça reconhecem a necessidade de tornar os serviços mais ágeis e resolutivos, sem deixar, é claro, de cumprir o devido processo legal. É por isso que estamos imbuídos num movimento em que a inovação e a modernização ganham protagonismo. No Ministério Público do Ceará, iniciamos essa jornada ainda em 2018 com a digitalização dos processos. A partir dessa iniciativa, passamos pela pandemia sem parar as atividades e atendemos, prontamente, as necessidades da população num momento de emergência sanitária sem precedentes.

E a transformação digital do Ministério Público não parou por aí. Em parceria com o Governo do Estado, somos beneficiários de um investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de R$ 50 milhões para melhorar o parque tecnológico, desenvolver soluções inteligentes e capacitar membros e servidores para o uso dessas ferramentas. Nosso programa de inovação é baseado em três pilares: pessoas, gestão e tecnologia.

A prioridade é despertar, internamente, uma nova cultura de trabalho, focada na inovação e na solução dos problemas com criatividade, engajamento e resolutividade. Compreendemos que a tecnologia e as novas práticas de gestão e governança são apenas um meio para tornar esse caminho mais rápido e assertivo.

A estratégia, portanto, é centrada nas pessoas, tanto do lado de quem atua (membros e servidores) quanto do lado de quem se beneficia desse trabalho (sociedade).

Atualmente, temos várias entregas nas áreas de automação e inteligência artificial que encurtam o tempo antes dedicado a atividades repetitivas e permitem que promotores e procuradores de Justiça atuem de forma mais estratégica nos processos e procedimentos extrajudiciais.

Esse esforço tem levado o MP do Ceará a se tornar referência no país. Em 2024, fomos agraciados com o prêmio de Inovação J.Ex na categoria liderança exponencial - Ministérios Públicos e Tribunais de Contas.

Boa parte desses investimentos tem sido direcionada à área de apoio à investigação criminal. A realidade nos mostra que o trabalho de inteligência é essencial para desarticular grupos com atuação no tráfico de drogas e armas, fraudes em licitações, sonegação fiscal, conflitos entre torcidas e outros delitos.

Com mais recursos e ferramentas para extração e análise de dados, plataformas de reconhecimento facial e soluções de Inteligência Artificial, o MP tem aumentado a efetividade dos procedimentos, em parceria com os demais órgãos da Segurança Pública e do Poder Judiciário.

Num contexto de contingenciamento de recursos para ampliação do quadro de pessoal das instituições, temos que ser criativos e abertos ao novo. E não há como retroceder e insistir nas velhas práticas de gestão.

A população do estado, principalmente a mais vulnerável, espera e merece que o Ministério Público e todos os órgãos do Sistema de Justiça se modernizem e adotem os recursos necessários para se tornarem mais resolutivos. Tudo isso é para atender melhor, mais rápido e com mais satisfação a quem mais precisa. O MP do futuro é agora!