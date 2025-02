Nicédio Nogueira: Cooperativas constroem um mundo melhor

Foto: Arquivo Pessoal Nicédio Nogueira. Presidente do Sistema OCB/CE, engenheiro agrônomo e especialista em Gestão de Cooperativas. Foi extensionista da Ematerce e também é vice-presidente da Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas dos Estados da Região Nordeste (FECOOP/NE).

O ano de 2025 celebra um modelo econômico e social que transforma vidas: o cooperativismo. Declarado pela ONU como o "Ano Internacional das Cooperativas", este reconhecimento global destaca a força de um movimento que une pessoas em prol do bem-estar coletivo. Sob o tema "Cooperativas constroem um mundo melhor", é hora de evidenciar o impacto desse movimento no Ceará, no Brasil e no mundo.

Presentes no nosso cotidiano, as cooperativas conectam pessoas a soluções. Do cafezinho ao transporte que movimenta milhares no Ceará, dos cuidados com a saúde aos serviços financeiros, elas traduzem a união em resultados concretos. No mundo, são 3 milhões de cooperativas, com mais de 1 bilhão de cooperados, 280 milhões de empregos e US$ 2,17 trilhões em faturamento. No Brasil, o impacto se reflete em 4,5 mil cooperativas, 23,45 milhões de cooperados e 550 mil empregados. Já no Ceará, a força é crescente. Nossas140 cooperativas reúnem mais de 147 mil cooperados, geram 12.216 empregos e movimentam R$ 6,12 bilhões em faturamento.

Essas organizações são motores de desenvolvimento local. Onde há cooperativas, o impacto é direto no PIB, na qualidade de vida e na geração de empregos. Em cidades brasileiras com presença cooperativa, o PIB por habitante é R$ 5,1 mil maior, e há 28,4 empregos a mais por 10 mil habitantes. Isso reflete o potencial transformador de um modelo que coloca as pessoas no centro das decisões.

O que torna o cooperativismo único é sua essência: empreendimentos formados por pessoas que, unidas, ganham força para crescer. Seus princípios - adesão voluntária, gestão democrática, participação econômica e interesse pela comunidade - fazem dele um exemplo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

No Sistema OCB/CE, testemunhamos como o cooperativismo conecta inclusão social, sustentabilidade e comunidades mais fortes. Em 2025, reafirmemos nosso compromisso com esse movimento que transforma vidas, impulsiona economias e constrói um futuro melhor. Valorizar e expandir o cooperativismo é essencial para seguirmos mudando realidades e promovendo o bem-estar coletivo.