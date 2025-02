David Moreno Montenegro: Programa Cientista-Chefe da Cultura e nossa capital

O Programa Cientista-Chefe da Cultura, iniciativa apoiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Funcap, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará - Secult e Universidade Federal do Ceará (UFC), há três anos desenvolve ações e pesquisas na área cultural, promovendo a articulação entre o governo do estado e as instituições de ensino superior do Ceará, com foco na noção de cidadania cultural.

É central no programa um olhar arqueológico e diagnóstico sobre os mecanismos estruturais que, historicamente, produziram corpos dissidentes e territórios excluídos das políticas públicas de cultura em nosso estado. Assim, destacamos contribuições no campo da modernização das políticas públicas de cultura através de inovações que aperfeiçoem essas políticas com inclusão social de indivíduos e coletivos que fazem cultura.

Em Fortaleza, os desafios são imensos. A maior parte de nossa população não tem acesso a bibliotecas, teatros, cinemas, museus, shows musicais, exposições artísticas. Para isso, precisam se deslocar na cidade, vencer barreiras econômicas, sociais e de classe, ir até os "centros culturais".

Nossos artistas e criadores culturais não possuem os incentivos necessários para viver dignamente de sua arte, submetem-se a disputas assimétricas através de editais com recursos escassos que, na maioria das vezes, financiam artistas que já possuem experiência e reconhecimento artístico estabelecido. Muitos não têm a oportunidade de ver refletido em seu público seus rostos, seus corpos, sua cor e seu território.

Nossas pesquisas revelam ser necessário investir no fortalecimento, democratização, reestruturação, simplificação e descentralização das políticas públicas de cultura - considerando a multiplicidade das expressões culturais, dos espaços e equipamentos com diferentes apelos de administração, programação e público, principalmente quando consideramos as periferias de nossa cidade.

Passadas as eleições e diante da evidente necessidade de se repensar a importância do campo cultural e suas políticas em nossa cidade, o Programa Cientista-Chefe da Cultura está à disposição para o diálogo com a nova gestão cultural de nosso município, tornando o campo cultural verdadeira prioridade do poder público em nossa cidade.