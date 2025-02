Bruno Henrique: Consultoria financeira e as PMEs

A realidade das pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil é desafiadora, especialmente no campo financeiro. Muitos empreendedores, movidos pelo sonho de ter o próprio negócio, acabam por enfrentar dificuldades que vão além do entusiasmo inicial.

Dados do Sebrae revelam que aproximadamente 60% das PMEs encerram suas atividades nos primeiros cinco anos, muitas vezes por falhas na gestão financeira e no controle de fluxo de caixa. Isso demonstra que o conhecimento técnico, especialmente na área financeira, é essencial para a sobrevivência e sustentabilidade desses negócios, que frequentemente contam com equipes enxutas e limitados recursos.

Nesse cenário, a consultoria financeira se torna um recurso valioso para orientar os gestores a tomarem decisões estratégicas com segurança. Ao analisar o ciclo financeiro do negócio, uma boa consultoria não apenas ajuda a identificar pontos críticos, mas também contribui para a implementação de práticas que garantam a saúde financeira da empresa a longo prazo.

Questões como o tempo médio necessário para transformar compras em caixa, ou o planejamento de reservas para manter o fluxo financeiro em dias de crise, são fundamentais para a sobrevivência. Afinal, uma empresa pode até suportar um período sem lucro, mas jamais sobreviverá sem caixa.

Além disso, o suporte de uma consultoria financeira permite ao empreendedor enxergar seu negócio de forma mais holística, considerando não apenas o controle financeiro, mas também estratégias de mercado e marketing.

Muitos empreendimentos promissores não avançam por desconhecerem os melhores canais de vendas ou por não investirem adequadamente em comunicação com seu público. Nesses casos, o olhar de uma consultoria pode iluminar áreas do negócio menos familiares ao empreendedor, aumentando as chances de sucesso ao integrar estratégias financeiras com ações de mercado.

Em resumo, o investimento em consultoria financeira se traduz em segurança para o gestor e em sustentabilidade para o negócio. Para os empreendedores que desejam alcançar longevidade, a consultoria financeira deixa de ser um luxo para se tornar uma ferramenta estratégica essencial, garantindo que o sonho de ter um negócio próprio se traduza em uma realidade de sucesso e crescimento.