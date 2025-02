Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-02-2024: Celebração do Tu be Shevat, Ano Novo das Árvores Judaico, evento junto da Secretaria do Meio Ambiente do governo no Viveiro de Mudas no Parque Adahil Barreto liderado pelo Lourival Martins. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Nesta pauta, que saiu na capa da edição de sexta, me encantei logo assim que cheguei com a garotinha tão afeita à natureza. Os ensinamentos para as novas gerações é um dos fatores que podem auxiliar na defesa dos recursos naturais. Procurei um momento em que ela estava concentrada no abraço com sua nova amiga árvore, a luz estava perfeita e representou esse encontro.