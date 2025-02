Cristiano Lins: A tecnologia e o avanço da energia sustentável

A tecnologia evolui de forma acelerada, desempenhando um papel essencial em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento de soluções sustentáveis, como a geração de energia renovável. Isso porque, a inovação tecnológica é o que garante a transformação e transição em alta escala do modelo tradicional para a energia limpa.

O processo de atualização da energia tradicional para a renovável apresenta alguns desafios, e o primeiro deles é compreender que nem toda energia oriunda de recursos naturais é considerada sustentável. Elementos como carvão mineral, petróleo e urânio, embora extraídos da natureza, são limitados e causam danos ao meio ambiente, não podendo ser classificados como renováveis ou sustentáveis. Em contrapartida, alternativas como painéis solares, energia eólica e hidrelétricas são consideradas renováveis, pois dependem de recursos ilimitados, desde que administrados de forma sustentável.

Mas em que contexto a tecnologia se torna indispensável? Sem dúvidas, no processo de implantação, implementação e manutenção. É um processo longo e que requer um período de testes e análise da viabilidade. A tecnologia, nesse cenário, facilita a otimização, a precisão e a agilidade das etapas, permitindo que os ajustes necessários sejam feitos de forma eficiente e eficaz, garantindo o sucesso da operação a longo prazo, tornando assim os investimentos mais viáveis, rápidos e acessíveis.

O uso de ferramentas tecnológicas permite a coleta de dados dos ventos com maior precisão, utilizando sensores capazes de analisar e prever as condições climáticas, auxiliando na escolha de turbinas, ajustes de rotação e outras variáveis. Além disso, esses recursos podem ser aplicados na avaliação de painéis, envolvendo a modelagem e análise de seu desempenho, bem como no aprimoramento de algoritmos para rastreamento de potência máxima.

A tecnologia amplia as possibilidades de análise, economia, previsibilidade e precisão em todos os processos. É uma ferramenta indispensável não apenas no setor de energia, mas em todos os segmentos. Mais do que isso, é a tecnologia que impulsiona o avanço em direção a um mundo mais saudável e sustentável. n