Roberto Macêdo: 90 anos da primeira Expedição Carnaúba

No ano de 1935, o Ceará foi o destino de uma grande aventura, que trouxe muitos benefícios para a nossa terra. Enfrentando as dificuldades inerentes a um voo entre as Américas do Norte e do Sul, àquela época, o empreendedor Herbert Johnson realizou uma expedição, a bordo de um hidroavião, com a finalidade de estudar as potencialidades da

nossa Carnaúba.

Ele queria verificar se haveria aqui plantações suficientes dessa palmeira nativa da Caatinga, para a extração sustentável de cera, demandada pela SC Johnson, empresa familiar da qual era o líder da terceira geração. Fez essa viagem apenas 14 anos após o voo pioneiro, nesta rota, de Pinto Martins, o cearense de Camocim que dá nome ao aeroporto de Fortaleza.

O carnaubal cearense possibilitou a expansão das famosas Ceras Johnson para mais de 100 países. Em contrapartida, a companhia deixou vários legados para a economia e o desenvolvimento social do Ceará, e para a proteção ambiental do bioma Caatinga. A família Johnson venerava a graça e a força da Carnaúba, seu cultivo sustentável e os benefícios que propiciava à empresa e à comunidade.

A SC Johnson adquiriu, em 1937, uma área em Maracanaú, onde estabeleceu o Centro de Pesquisa da Fazenda Raposa, que, em 1969, foi doada para a Escola de Agronomia da UFC, e, em 2020, transformada em uma Unidade de Conservação. A afeição de Herbert pelo lugar que acolheu seus sonhos, o levou a fundar, em 1963, a Escola Johnson, atualmente incorporada à rede de ensino público do Ceará, como Escola de Ensino em Tempo Integral.

Com a morte de Herbert Johnson, em 1978, seu filho Samuel Johnson passou a liderar a companhia e, em 1998, repetiu a expedição do pai, e aqui chegando instituiu um fundo patrimonial voltado para a conservação da Caatinga, a partir do qual foi possível criarmos a Reserva Natural Serra das Almas, uma RPPN com 6.285 hectares na divisa do Ceará com o Piauí, e, posteriormente, a Associação Caatinga, instituição que hoje é referência mundial na conservação e recuperação desse bioma exclusivamente brasileiro.

Que estas duas expedições continuem a dar frutos e a nos inspirar!!! n